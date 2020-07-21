【新冠疫情】中國製新冠疫苗二期測試效果佳 到巴西作最後階段測試

中國的疫苗研發繼續領先全球，康希諾生物公司（6185）宣布，其與解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所研發的新冠病毒疫苗Ad5-nCoV，在第一、二階段的臨床試驗中出現免疫反應和不錯的安全性。而由中國北京科興生物製品公司(Sinovac)研發的新冠疫苗，已在巴西進入最後階段測試。

康希諾生物公布，重組新冠病毒疫苗Ad5-nCoV的臨床試驗II期研究結果，508名合格受試者同意參加臨床試驗，並隨機分配到疫苗組，或者安慰劑組，兩個劑量組都誘導了明顯的中和新冠病毒SARS-CoV-2的中和抗體反應；惟有小部分人出現了嚴重不良反應事件；但整個臨床試驗沒有出現嚴重不良反應。

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Ad5-nCoV由公司與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發。Ad5-nCoV採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原，擬用於預防新型冠狀病毒感染引起的疾病。

值得注意，康希諾生物執行董事兼聯合創始人邱東旭日前於一論壇上曾透露，公司正與俄羅斯、巴西、智利及沙特阿拉伯進行談判，以招募4萬名志願者，啟動其新型肺炎病毒實驗疫苗的三期試驗。

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另一方面，法新社報道，巴西從21日開始針對一支中國生產的疫苗展開臨床試驗，對大約900名自願者分發出第一批疫苗。這支由中國北京科興生物製品公司研發的新冠病毒疫苗，是全球第三支進入第三階段測試、或人類大規模測試─也就是監管核准前最後階段的疫苗。

這項測試計劃由來自巴西6個州、自願參與的醫生和衛生工作者來施行。巴西聖保羅州長多利亞（Joao Doria）表示，第三階段測試在聖保羅臨床醫院展開測試，初步結果預料將在90天內揭曉。

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責任編輯：游昊雲