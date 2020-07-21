  • 33°C
香港時間 : 2020721日 (二) 15:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

「萬秀的洗衣店」變身時尚IG網紅　8旬夫婦用被遺棄衣服說故事

社會熱點 15:30 2020/07/21

分享：

「萬秀的洗衣店」變身時尚IG網紅　8旬夫婦用被遺棄衣服說故事

潮流時尚，非年輕人尊享！台灣一對80多歲的夫婦——萬吉和秀娥，近日被封為「時下最夯時尚CP」，其IG帳號「萬秀的洗衣店」不足一個月已有5萬追蹤者，吸引台灣版時尚雜誌《VOGUE》、《Ｍarie Claire》等追訪。由鄉下洗衣老職人變身網紅，他們是如何讓客人遺棄沒付錢的衣服「重生」、就算84歲還可以 as young？

「一樣的衣服換一件裙子、一樣的褲子換一件衣服，再加上秀娥一個新的態度，就成了不同的萬吉和秀娥」， 「萬秀的洗衣店（@wantshowasyoung）」IG其中一則帖文這樣寫道，透視這對「80歲時尚CP」誕生背後故事。

IG帳號「萬秀的洗衣店」不足一個月已有5萬追蹤者（IG截圖）

「萬秀」由83歲的萬吉和84歲的秀娥得名，二人經營洗衣店多年，孫子看不下去每天無聊發呆的阿公阿嬤，於是利用洗衣店內積累多年、客人遺棄沒付錢的衣服，為「萬秀」打扮起來，並設立IG帳號，希望傳達「衣服就算放了10年，還是可以很時尚、萬吉秀娥就算84歲，還是可以as young」的訊息。

因此，其IG上每張相片都會配上「萬秀」身上、客人遺棄衣服的描述，「外套：至少8年未取真皮騎士外套、上衣：至少5年未取條紋襯衫、褲子：至少10年以上未取導致褶痕處自然色落的工裝褲」，部分會加上背後的「小故事」，並會有溫馨提醒：洗衣服請記得拿﹗阿公還說：「這些衣服如果有人想要買，我可以重新洗過再寄給你。」突出衣服舊了也能再利用、洗了記得要拿的重要性。

而鏡頭下，秀娥展現自信的眼神、模特兒的氣勢，一點也不像她所形容——臉皺巴巴不敢出門；洗衣店開業時只有14歲，明年就洗衣滿70年的萬吉還不言退，說「要動才不會老」，讓人看到勇於嘗試、「as young」的樂趣。

「萬秀的洗衣店」希望傳達「衣服就算放了10年，還是可以很時尚、萬吉秀娥就算84歲，還是可以as young」的訊息。（「萬秀的洗衣店」IG圖片）

「萬秀的洗衣店」IG帳號，不足一個月已有5萬追蹤者，回看Followers衝破1萬時，「萬秀」原來還聽不懂追蹤的意思，後來孫子跟他們說「這就是叫訂報紙啦！有10,000個人訂你們的報紙要看你們了！」，他們才恍然大悟，然後說「那麼多人要看我們喔？」

鏡頭以外，「萬秀」的穿衣風格截然不同。（「萬秀的洗衣店」IG圖片）

另當萬吉秀娥第一次看見自己訪問上電視、第一次跑到左右鄰居家裡跟他們說自己在電視上，更是興奮，「好久沒看到萬吉秀娥這麼開心，是真的很開心」，孫子感謝幫萬吉秀娥按讚、分享的每一個人，「讓他們已經走了八十幾年的人生，開始有了一些不一樣的樂趣，之後他們一定會更樂於體驗不同的可能。」

淘寶蔣凡緋聞女主角張大奕 內地第一網紅是如何鍊成？

【新冠肺炎】范冰冰轉戰美容網紅界 登日本雜誌封面兼拍片防疫（有片）

【宜家視頻】疑似女網紅闖IKEA拍不雅影片　宜家急報警（有片）

驚艷照片推介尼泊爾 中國「美人大使」侯艷琪變網紅

【炫富女始祖】郭美美飆淚道歉 網友質疑「鋪路當網紅賺錢」（有片）

粉絲多過CNN 中國網紅李子柒紅遍海外的啟示（有片多圖）

內地網紅4千蚊開淘寶店 不靠P圖2年打造2億生意

責任編輯：孫民

相關文章

淘寶蔣凡緋聞女主角張大奕 內地第一網紅是如何鍊成？
2020/04/20
淘寶蔣凡緋聞女主角張大奕 內地第一網紅是如何鍊成？
【神州熱話】好「勵志」的故事：乞兒當了網紅 月入11萬
2019/06/06
【神州熱話】好「勵志」的故事：乞兒當了網紅 月入11萬
内地網紅成功掃二維碼隔空偷錢 專家教9招自保（有片）
2019/03/22
内地網紅成功掃二維碼隔空偷錢 專家教9招自保（有片）
內地網紅4千蚊開淘寶店 不靠P圖2年打造2億生意
2018/10/13
內地網紅4千蚊開淘寶店 不靠P圖2年打造2億生意
網紅 模特兒 時尚 環保措施

下一篇文章

【中國火星任務】一次滿足美國25年願望 天問一號繞落巡任重道遠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【長江三峽大壩】反擊變形潰壩論　中國院士稱三峽大壩越泡水越結實
【長江三峽大壩】反擊變形潰壩論　中國院士稱三峽大壩越泡水越結實
【長江三峽大壩】倘被核彈炸中　官媒話你知大壩會發生何事？
【長江三峽大壩】倘被核彈炸中　官媒話你知大壩會發生何事？
【香港疫情】深圳灣客量暴增10倍！港人北上避疫　深喊吃不消
【香港疫情】深圳灣客量暴增10倍！港人北上避疫　深喊吃不消
【禁足令】湖北曾鐵腕禁足抗疫　港府會不會參考？
【禁足令】湖北曾鐵腕禁足抗疫　港府會不會參考？
【香港疫情】張文宏評香港疫情大反彈原因：從沒以「清零」為目標
【香港疫情】張文宏評香港疫情大反彈原因：從沒以「清零」為目標
【核酸檢測】港府重申仍將推粵港澳健康碼　惟三地核酸檢測收費相差近5至7倍
【核酸檢測】港府重申仍將推粵港澳健康碼　惟三地核酸檢測收費相差近5至7倍