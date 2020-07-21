▲ 「萬秀的洗衣店」變身時尚IG網紅 8旬夫婦用被遺棄衣服說故事

潮流時尚，非年輕人尊享！台灣一對80多歲的夫婦——萬吉和秀娥，近日被封為「時下最夯時尚CP」，其IG帳號「萬秀的洗衣店」不足一個月已有5萬追蹤者，吸引台灣版時尚雜誌《VOGUE》、《Ｍarie Claire》等追訪。由鄉下洗衣老職人變身網紅，他們是如何讓客人遺棄沒付錢的衣服「重生」、就算84歲還可以 as young？

「一樣的衣服換一件裙子、一樣的褲子換一件衣服，再加上秀娥一個新的態度，就成了不同的萬吉和秀娥」， 「萬秀的洗衣店（@wantshowasyoung）」IG其中一則帖文這樣寫道，透視這對「80歲時尚CP」誕生背後故事。

▲ IG帳號「萬秀的洗衣店」不足一個月已有5萬追蹤者（IG截圖）

「萬秀」由83歲的萬吉和84歲的秀娥得名，二人經營洗衣店多年，孫子看不下去每天無聊發呆的阿公阿嬤，於是利用洗衣店內積累多年、客人遺棄沒付錢的衣服，為「萬秀」打扮起來，並設立IG帳號，希望傳達「衣服就算放了10年，還是可以很時尚、萬吉秀娥就算84歲，還是可以as young」的訊息。

因此，其IG上每張相片都會配上「萬秀」身上、客人遺棄衣服的描述，「外套：至少8年未取真皮騎士外套、上衣：至少5年未取條紋襯衫、褲子：至少10年以上未取導致褶痕處自然色落的工裝褲」，部分會加上背後的「小故事」，並會有溫馨提醒：洗衣服請記得拿﹗阿公還說：「這些衣服如果有人想要買，我可以重新洗過再寄給你。」突出衣服舊了也能再利用、洗了記得要拿的重要性。

而鏡頭下，秀娥展現自信的眼神、模特兒的氣勢，一點也不像她所形容——臉皺巴巴不敢出門；洗衣店開業時只有14歲，明年就洗衣滿70年的萬吉還不言退，說「要動才不會老」，讓人看到勇於嘗試、「as young」的樂趣。

▲ 「萬秀的洗衣店」希望傳達「衣服就算放了10年，還是可以很時尚、萬吉秀娥就算84歲，還是可以as young」的訊息。（「萬秀的洗衣店」IG圖片）

「萬秀的洗衣店」IG帳號，不足一個月已有5萬追蹤者，回看Followers衝破1萬時，「萬秀」原來還聽不懂追蹤的意思，後來孫子跟他們說「這就是叫訂報紙啦！有10,000個人訂你們的報紙要看你們了！」，他們才恍然大悟，然後說「那麼多人要看我們喔？」

▲ 鏡頭以外，「萬秀」的穿衣風格截然不同。（「萬秀的洗衣店」IG圖片）

另當萬吉秀娥第一次看見自己訪問上電視、第一次跑到左右鄰居家裡跟他們說自己在電視上，更是興奮，「好久沒看到萬吉秀娥這麼開心，是真的很開心」，孫子感謝幫萬吉秀娥按讚、分享的每一個人，「讓他們已經走了八十幾年的人生，開始有了一些不一樣的樂趣，之後他們一定會更樂於體驗不同的可能。」

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責任編輯：孫民