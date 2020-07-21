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【中國經濟】報告：7月內地中小企業信心指數五個月來首次上升

經濟脈搏 16:01 2020/07/21

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內地疫情趨穩，多地恢復正常生產和生活。渣打銀行最新公布的7月份內地中小企業信心指數（SMEI）進一步回升至53.9，為自2月以來首次錄得按年上升。制造業繼續引領復甦，而服務業亦在壓抑需求釋放下加速恢復。

據路透社報道，報告稱，這項調查涵蓋內地數百家中小企業，儘管南方多地发生水災，但調查結果仍顯示企業繼續從新冠疫情中恢復，SMEI由6月的53.3上升至7月的53.9。

至於各板塊表現不一，制造業表現繼續優於服務行業，引領整體復甦。不過，服務業實際活動於6至7月開始追上，特別是交通運輸、房地產、餐飲及住宿等受疫情重挫的行業，在壓抑需求釋放下，較其他服務行業顯現出更大的上升動能。

報告稱，在需求增加的推動下，月內中小企業出口訂單恢復增長，生產及招聘活動回升。制成品價格溫和上升令企業盈利能力大為改善。至於銀行對中小企業的信貸仍然積極，企業融資成本大致持穩；市場對人民幣貶值的預期於7月亦下降至歷史低位。

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