▲ 【中美角力 美國大選】美國前駐華大使:拜登當選中美仍緊張 但關係有望見底

美國特朗普政府近日以香港、新疆、南海等議題密集向中國開火,中美關係氛圍從年初簽署中美貿易戰協議逆轉。美國前駐華大使鮑卡斯(Max Baucus)預期,中美關係在美國大選之前都不會有起色,而即使拜登勝出美國大選,中美關係仍會緊張。但鮑卡斯不排除,拜登行事較能預測,當選的話中美關係有望見底不再轉差。

中美貿易戰第一階段協議,中方同意大手增購美國貨品,本是中美關係潤滑劑,但新冠肺炎衝擊令兩國都大失預算。華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)早前預期,美國2020年全年對華出口只會在600億美元左右,不達中美貿易協議1,866億美元目標3分1。

鮑卡斯周二(21日)向美國CNBC表示,中美推進落實貿易協議,在今年11月美國大選前都不會有幾大成果。他稱,協議如期兌現的機會愈來愈微,特朗普正忙着競選尋求連任,而中國在經濟受疫情衝擊下也難以履行協議,因此兩國會有很多語言交鋒,但事情在美國大選結束前有實質或建設性進展的機會很小。

鮑卡斯從2014至2017年間,於美國總統奧巴馬任下出任駐中國大使,他指中美關係現時正墮進「大深淵」(big abyss),而假如拜登當選美國下任總統,中美關係有望不再惡化:

「(若拜登勝選,中美關係)很可能不會再轉差,或者會觸底。」

(It's probably not going to get worse, maybe it will reach a bottom here.)

鮑卡斯稱,拜登處事比特朗普可以預測得多,料會運用正常外交途徑,低調與中國接觸,因此中美關係可能會改善。他形容,拜登知道怎樣與其他國家打交道,美國不用批評他別國,不用迫得別國無路可退,而可以談判解決問題。

但鮑卡斯補充,即使拜登當選,中美關係亦會有顯著張力,兩國關係會保持緊張。

責任編輯:連兆鋒