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美國前駐華大使：拜登當選中美仍緊張 但關係有望見底

國情動向 16:24 2020/07/21

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【中美角力 美國大選】美國前駐華大使：拜登當選中美仍緊張 但關係有望見底

美國特朗普政府近日以香港、新疆、南海等議題密集向中國開火，中美關係氛圍從年初簽署中美貿易戰協議逆轉。美國前駐華大使鮑卡斯（Max Baucus）預期，中美關係在美國大選之前都不會有起色，而即使拜登勝出美國大選，中美關係仍會緊張。但鮑卡斯不排除，拜登行事較能預測，當選的話中美關係有望見底不再轉差。

中美貿易戰第一階段協議，中方同意大手增購美國貨品，本是中美關係潤滑劑，但新冠肺炎衝擊令兩國都大失預算。華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）早前預期，美國2020年全年對華出口只會在600億美元左右，不達中美貿易協議1,866億美元目標3分1。

鮑卡斯周二（21日）向美國CNBC表示，中美推進落實貿易協議，在今年11月美國大選前都不會有幾大成果。他稱，協議如期兌現的機會愈來愈微，特朗普正忙着競選尋求連任，而中國在經濟受疫情衝擊下也難以履行協議，因此兩國會有很多語言交鋒，但事情在美國大選結束前有實質或建設性進展的機會很小。

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鮑卡斯從2014至2017年間，於美國總統奧巴馬任下出任駐中國大使，他指中美關係現時正墮進「大深淵」（big abyss），而假如拜登當選美國下任總統，中美關係有望不再惡化：

「（若拜登勝選，中美關係）很可能不會再轉差，或者會觸底。」

（It's probably not going to get worse, maybe it will reach a bottom here.）

鮑卡斯稱，拜登處事比特朗普可以預測得多，料會運用正常外交途徑，低調與中國接觸，因此中美關係可能會改善。他形容，拜登知道怎樣與其他國家打交道，美國不用批評他別國，不用迫得別國無路可退，而可以談判解決問題。

但鮑卡斯補充，即使拜登當選，中美關係亦會有顯著張力，兩國關係會保持緊張。

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責任編輯：連兆鋒

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