【中美角力】美軍偵察機轟炸機續飛南海 航母另與印度海軍軍演

南海局勢持續升溫，中央社報道，美軍偵察機、轟炸機今日先後在南海活動。另一邊廂，美國尼米茲號（USS Nimitz）航母剛結束南海軍演後，昨起與印度海軍在印度洋軍演。

中央社報道，據中國「南海戰略態勢感知計畫」Twitter指出，美國空軍一架E-8C「聯合星」（J-STARS）偵察機今日在巴士海峽以西「盤旋」。

報道稱，稍早前美軍兩架B-1B超音速轟炸機從關島安德森基地（Andersen）起飛，經菲律賓南方的蘇祿海（Sulu Sea）前往南海。追蹤飛機動態的Twitter平台Aircraft Spots披露的資料顯示，兩架KC-135R空中加油機為B-1B轟炸機補給油料。

或偵察解放軍西沙部署

台灣的國防安全研究院國防戰略暨產業研究所所長蘇紫雲研判，B-1B並非常駐關島，仍為機動部署，並搭配美軍剛結束的雙航母演訓，持續展現美方推動印太自由航行意志。而1架B-1B一次可掛載24枚AGM-158C反艦飛彈，足以打擊12艘解放軍水面艦、應付一個中國航艦戰鬥群。

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至於E-8C偵察機近日曾數度抵近偵察廣東，蘇紫雲研判，主要任務為監控解放軍南部戰區活動、觀察中部戰區出現洪災後，南部戰區可能的部隊調度與支援救災。台灣的國防院先進科技與作戰概念研究所助理研究員舒孝煌則指出，E-8C近日在南海一帶活動較以往頻繁，研判主要原因包括偵察解放軍在南海西沙群島及其他島礁的軍事部署與活動。

中印衝突後 美印關係增強

美軍日前剛結束在南海的雙航母軍演，其中尼米茲號航母昨起與印度海軍，在印度洋安達曼—尼科巴群島附近海域合作演習。據美國海軍稱，美印海軍還進行防空演練等「高端演習」，旨在最大限度地提高訓練和互操作性。

分析人士表示，這次美印軍演是一次常規過航演習，是軍事演習中複雜程度較低的一種，但此次軍演體現在中印緊張情況下，印度對美軍在這一地區行動活躍的接受程度正在提高，也證明美印關係的逐步增強。

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美國智庫傳統基金會南亞問題研究員Jeff Smith稱，中印邊境最近的危機只可能增加四方機制的吸引力，並在印太地區與美國更緊密地結盟。其所指的四方同盟，包括美、澳、日、印4國。

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