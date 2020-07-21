【神州快訊】山東煙台啟動創建國際工業設計名城

7月18日，煙台市創建國際工業設計名城啟動儀式舉行，國際工業設計名城10大工程發布、《煙台城市設計導則》發布、眾多重點項目合作簽約、世界設計產業組織全球上綫儀式、煙台市第2屆「市長杯」工業設計大賽頒獎典禮，以設計賦能新舊動能轉換，打造煙台國際工業設計名城新名片。

全方位佈局 工業設計10大工程敲定

據中國工業設計協會會長劉寧介紹，新時期，以把煙台市打造成國際工業設計名城為目標，重點實施建設中德工業設計中心、創建國家工業設計研究院、建設煙台國際設計小鎮、發起成立世界設計產業組織、建設中國工業設計聯合創新大學、組建設計產業創投基金、持續舉辦世界工業設計大會、持續舉辦國際設計產業博覽會、建設煙台設計產業聯盟、持續開展「市長杯」工業設計大賽暨國際青年設計周等10大工程項目，促進產業轉型升級，推動新型經濟發展。

強強聯合 設計驅動城市蝶變

啟動儀式上，共創國際工業設計名城，共建工業設計聯合創新大學，共建工業設計產業互聯網平臺，共建國家智能製造工業設計研究院等創新成果落地，將成為煙台設計產業發展的有力支撐，開拓煙台工業設計產業發展的無限空間。

據瞭解，煙台正構建以戰略性新興產業為先導、先進製造業為主體、現代服務業為支撐的現代產業體系。在這高質量發展的機遇期，《煙台城市設計導則》正式發布，深度解讀以設計提升城市品質，以設計構建城市品牌，以設計發展城市文化，以設計激發城市活力。

GDIO正式上綫 鏈接全球設計產業資源

世界設計產業組織（GDIO）是全球首個由中國發起、總部設在中國的國際設計組織。此次GDIO全球上綫將為煙台提供可持續的國際資源，深化國際間的互動與合作，提升煙台在國際設計創新領域的城市影響力和國際知名度，搭建「雙招雙引」的國際舞臺。

（特約）