中科院合肥近百科研人員集體離職 驚動國務院牽頭調查

中科院合肥物質科學研究院90餘名科研人員日前集體離職出走，輿論持續發酵。國務院副總理劉鶴已要求，成立專項工作組對事件深入調查。

近一半的科研人才流失

中科院官網今日發布消息指，為落實中央領導重要批示精神，國務院副總理劉鶴聽取中科院有關情況滙報，並要求國務院辦公廳、科技部、中科院等單位成立專項工作組，赴中科院合肥物質科學研究院，就其下屬研究所職工離職事件展開深入調研。

中科院黨組此前已就事件成立了專項工作組，工作組已於19日抵達中科院合肥物質科學研究院展開調查。

事發單位是中科院合肥研究院下屬的核能安全技術研究所，早前有90餘名科研人員辭職，這些科研人員大多具有博士學位，平均年齡為31歲，月工資1萬多元，並擁有事業編制。核安全所去年年初有200人，90多人離職即近一半的科研人才流失。

基層科研人員工資較低

據內地《澎湃新聞》報道，7月16日，該研究院人事處一名負責離職管理的工作人員表示，90多名科研人員於6月集體提出離職，「他們都是自願離職的，現離職手續都已經辦完。」該工作人員同時透露，這90多名科研人員確實是被挖走的，但離職屬於正常人員流動。

《中國經營報》早先報道，「集體出走」事件的導火索是研究院要求強制為核能安全技術研究所更換保安和門禁，因為之前是自行聘任的保安。該舉動遭到了核能安全技術研究所工作人員的強烈抵制，雙方發生嚴重對抗，連特警都出動。

也有知情人士表示，是由於研究院領導上任後改革，降低基層科研人員工資等。有業內人士指出，目前科研人才在科研院收入並不是很高，加上最近幾年各大高校頻頻挖角，高校給出的科研經費和薪資待遇都要比科研院高出1－2倍。

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