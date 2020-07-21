【中美角力】11企因侵犯新疆人權被美制裁 一文看懂涉事公司背景業務

美國商務部周一宣佈制裁11間中國公司，指牽涉中國對新疆維吾爾族人權的侵犯，中國駐美大使館未有回應。

1）制裁原因

- 北京以強迫勞動和收集分析DNA樣本手段壓制人民，行為「應受斥責」

- 確保美國貨品與技術不被中共用於欺壓穆斯林少數民裔

2）制裁措施

- 除非獲得批准，否則不能採購美國產品及技術

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3）被制裁企業名單

被指使用強迫勞動力：

- 昌吉溢達紡織有限公司（Changji Esquel Textile）

- 合肥寶龍達信息技術有限公司（Hefei Bitland Information Technology ）

- 合肥美菱（Hefei Meiling）

- 和田浩林髮飾品有限公司（Hetian Haolin Hair Accessories）

- 和田泰達服裝公司（Hetian Taida Apparel）

- 今創集團（KTK Group）

- 南京新一棉紡織印染有限公司（Nanjing Synergy Textiles）

- 南昌歐菲光科技有限公司（Nanchang O-Film Tech）

- 碳元科技（Tanyuan Technology）

被指用基因分析壓迫新疆維吾爾族：

- 新疆絲路華大基因科技（Xinjiang Silk Road BGI）

- 北京六合華大基因科技有限公司（Beijing Liuhe BGI）

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4）部分被制裁企業的背景及業務

- 合肥寶龍達信息技術：合作伙伴包括谷歌、惠普、海爾、科大訊飛和聯想

- 昌吉溢達紡織有限公司：與拉夫·勞倫、湯米·希爾費格、雨果·波士和無印良品合作，美媒曾指公司接收了至少34名中國官員提供的維吾爾工人，但公司否認，公司董事長楊敏德曾擔任行會成員

- 今創集團、和田泰達服裝公司：為高速火車提供零件

- 華大基因：於2010年在香港成立華大基因香港研發中心，香港華大基因科技服務有限公司本月初獲港府委託進行新冠肺炎病毒檢測，在大埔太平工業園設實驗室

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責任編輯：游昊雲

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