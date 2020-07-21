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【華為5G】不跟英美? 法財長稱不會禁止華為在法國投資

國情動向 17:22 2020/07/21

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法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）周二（21日）表示，法國不會禁止中國電訊設備巨頭華為在當地投資。這被指與英國決定2027年前徹底移除華為5G網絡設備的做法相左。

美國持續拉攏歐洲國家禁用華為，但歐洲國家表態不一。勒梅爾受訪時稱，法國沒有全面禁止華為的規定，但敏感地點將受到保護，重申會保護國家安全利益。他說，周一（20日）已向中國當局重申法國的立場。

【華為5G】若歐盟封殺華為 中國或報復諾基亞及愛立信？（更新版）

【華為5G】英封殺華為後啟「後備胎」計劃　邀2大日企開發5G

【中美5G角力】首指華為「侵人權」 美國絞殺新招數

另外，在人權問題上，勒梅爾譴責中國打壓境內穆斯林的行為，稱有關行為「令人反感、無法接受」。

美國近日以侵犯新疆少數民族人權為由，制裁多11間中國實體；早前又宣布制裁4名涉新疆問題的中國官員，引起中方反制。英國高官近日亦批評中國新疆實行 「強制絕育」等嚴重侵犯少數民族人權的行為。中國外交部發言人汪文斌稱，英方有關言論完全是造謠污衊，強調涉疆問題不是人權、宗教、民族問題，而是反暴力恐怖主義和反分裂問題。

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