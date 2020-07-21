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山西金融辦主任落馬 據傳家中藏4億現金

國情動向 17:40 2020/07/21

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內地深入反腐，再打下大老虎。據山西省紀委監委消息，山西省地方金融監督管理局（省政府金融辦）原黨組書記、局長（主任）竟暉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受山西省紀委監委紀律審查和監察調查。竟暉落馬後，在其家中查獲4億人民幣現金。

山西金融系統地震 已有五人落馬

據紀檢委公布，竟暉曾任山西省政府金融辦黨組成員、副主任等職，2017年7月出任山西省政府金融辦黨組書記、主任，2018年10月至2020年6月擔任山西省地方金融監督管理局（省政府金融辦）黨組書記、局長（主任）。

竟暉的工作單位山西省地方金融監督管理局（省政府金融辦）負責金融工作的組織協調，牽頭負責地方金融機構的經營業績考核、指導改制重組和協調服務等，與山西省農村信用社聯合社工作交集頗多。

內媒引述消息人士透露，竟暉的案子有點大，6月初被免職時就已經出事了，家里被发現藏了4個億的現金，超過了國家能源局煤炭司副司長魏鵬遠。

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事實上，山西近日掀起了一輪金融反腐風暴，自7月18日以來已有多人落馬，除竟暉之外，還有4位高官，分別是山西省農村信用社聯合社原黨委書記、理事長崔聯會，山西省農村信用社聯合社原黨委副書記、副理事長、主任邢亮喜，山西省農村信用社聯合社原黨委專職副書記、副理事長王忠澤，原中國銀監會山西監管局黨委書記、局長張安順。

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