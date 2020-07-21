傳中國擬出售國家儲備稻米小麥 遏制玉米價格飆升

受供應緊張、水災等影響，中國玉米價格急漲。路透社報道，中國計劃出售國家儲備稻米和小麥，以遏制玉米價格飆升。

報道引述3名熟悉情況的消息人士透露，中國擬將國家儲備稻米和小麥，出售給苦於應對玉米價格高企的動物飼料生產商。

消息稱，政府或在首批銷售中出售約1,000萬噸稻米。而首批稻米將以每噸約1,000元的價格出售，遠低於市價。

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根據報道，由於供應吃緊，今年部分地區的玉米價格已飆升逾20%。而整個種植區域普遍受到洪水災害和低溫天氣，也支撐價格。

在玉米種植大省黑龍江，哈爾濱市場實貨玉米價格周一（20日）觸及2015年9月以來高位的每噸2,110元，今年以來上漲23%。

助中國兌現貿易協議承諾

值得注意，國內價格飆升令中國進口商購買的美國玉米數量創出紀錄，這或有助政府兌現與美國第一階段貿易協議的承諾。

事實上，中美近期頻頻採購玉米、大豆等美國農產品。美國農業部報告，本月10日至20日，中國已購買325.9萬噸美國玉米。

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有大型飼料生產商的消息人士稱，用稻米是完全可以，但問題是稻米脫殼後不像玉米保質期那麼長。而只要成本夠低，飼料生產商要使用也沒問題。

消息人士又稱，可能會有額外的稻米及小麥銷售，取決玉米市場狀況。

