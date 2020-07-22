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【中英關係】告別「黃金時代」 中英吞雙輸苦果

國情動向 08:24 2020/07/22

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中英關係再添緊張，本周一，英國外相藍韜文在宣布中止與香港的引渡協議前，被問到中英關係是否仍然處於前首相卡梅倫形容的「黃金時代」，他說，他不會用這個詞彙。與此同時，中方也嚴正警告，將堅決回擊英方干涉香港新疆事務等行徑。一個代表中英蜜月關係的「黃金時代」正一去不返！

所謂中英「黃金時代」，是指2015年秋天國家主席習近平到英國訪問，符合時任英國首相卡梅倫政府商業引領外交的政策，中國則借投資在英國打下深厚的影響力基礎，並以英國為橋頭堡進軍歐洲大陸。卡梅倫在習近平行前接受中央電視台專訪，指雙邊關係進入「黃金時代」。但外界輿論認為，中英關係進入「蜜月期」應再提前5年。

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2018年2月，習近平在北京會見來華訪問的英國首相文翠珊。習近平提出，中英共同打造「黃金時代」增強版。

中英「黃金時代」，可說有幾個重要標誌。首先是中企大舉投資英國。僅2019年一年的時間，中國對英投資金額就超過122億英鎊。其中，騰訊一口氣投了6個英國科技企業；中企敬業集團收購宣布破產的英國第二大鋼鐵製造商——英國鋼鐵公司 。當然，最具代表性的當屬華為。

與華為分手代價高昂

早在2001年，華為就在英國開設了第一個辦事處。目前在英國設立了15個辦公室，擁有1500多名員工，其中70%是英國本地員工。華為目前跟英國所有4家主流移動運營商在LTE上都有合作。4G時代的華為就已經拿下了英國大部分的市場份額。去年2月，華為還宣布未來5年對英國追加30億英鎊投資。英國可以說是華為進軍西方國家的最早落腳點和橋頭堡。

其次，倫敦作為全球三大金融中心之一，也在人民幣離岸業務上捷足先登。在西方國家中，英國是第一個設立人民幣結算中心的國家。英國也是首個發行人民幣債券的西方國家。英國更不顧美國的反對，申請成為中國主導的亞投行意向創始成員國，成為申請加入亞投行的首個歐洲國家、首個主要西方國家及首個七國集團成員。

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此外，英國是歐洲中國留學生最多的國家，高達12萬的中國留學生為英國高等教育帶來大筆收入。也成就了英國可與美國匹敵的全球教育中心。

影響人民幣國際化佈局

不過，隨着疫情全球大爆發、中美開啟新冷戰，及香港國安法落地，十年磨一劍的中英「黃金時代」，竟在短時間瞬間崩塌，不免令外界唏噓。

而「黃金時代」的落幕，對中英兩國來說，是一個不折不扣的雙輸局面，都要吞下自釀的苦果。

以英方將在英國耕耘多年的華為剔除5G設備市場為例，姑且不說，全球第二大電信運營商沃達豐（Vodafone）表示從英國通訊網絡中排除華為設備將耗用數十億英鎊，有英國電訊商的技術專家甚至說， 過急封殺華為將導致整個國家的客戶無法接收網絡訊號。可見英方與華為分手代價之高昂。

而中國駐英大使劉曉明更是揚言，英國在發展5G技術上拒絕華為，等同拒絕未來。

當然，華為近20年在英國的心血佈局也在一夜間付諸東流，損失無可估量。更令華為擔心的是，英國不惜代價地剔除華為的舉動，可能正形成骨牌效應，令華為在歐洲其他國家的市場也面臨被剔除風險。

同樣，倫敦的人民幣離岸中心地位，可能也會隨着中英關係的巨變而動搖。中方佈局的人民幣國際化路徑也會受到影響，一旦中美未來爆發金融戰、貨幣戰，北京的周旋空間會進一步壓縮。

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本報記者：黃兆康

華為 5G 人民幣國際化 外交 4G 電訊商 人民幣 中國 英國

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