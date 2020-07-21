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習近平：要逐漸形成以國內大循環為主體新格局

經濟脈搏 20:47 2020/07/21

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中共中央總書記習近平7月21日在京主持召開企業家座談會，習近平在會上表示，在當前保護主義上升、全球市場萎縮的外部環境下，中國要充分發揮國內超大規模市場優勢，逐步形成以國內大循環為主體的發展新格局。

習近平表示，改革開放以來，中國逐步建立和不斷完善社會主義市場經濟體制，市場體系不斷發展，各類市場主體蓬勃成長。新冠肺炎疫情對中國經濟和世界經濟產生巨大衝擊，中國很多市場主體面臨前所未有的壓力。

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他強調，市場主體是經濟的力量載體，保市場主體就是保社會生產力。要千方百計把市場主體保護好，激發市場主體活力，弘揚企業家精神，推動企業發揮更大作用實現更大發展，為經濟發展積蓄基本力量。

習近平指出，實施好更加積極有為的財政政策、更加穩健靈活的貨幣政策，增強宏觀政策的針對性和時效性，繼續減稅降費、減租降息，確保各項紓困措施直達基層、直接惠及市場主體，強化對市場主體的金融支持，發展普惠金融，支持適銷對路出口商品開拓國內市場。

習近平強調，在當前保護主義上升、世界經濟低迷、全球市場萎縮的外部環境下，我們必須集中力量辦好自己的事，充分發揮國內超大規模市場優勢，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，提升產業鏈供應鏈現代化水平，大力推動科技創新，加快關鍵核心技術攻關，打造未來發展新優勢。

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習近平強調，以國內大循環為主體，絕不是關起門來封閉運行，而是通過發揮內需潛力，使國內市場和國際市場更好聯通，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源，實現更加強勁可持續的發展。從長遠看，經濟全球化仍是歷史潮流，各國分工合作、互利共贏是長期趨勢。我們要站在歷史正確的一邊，堅持深化改革、擴大開放，加強科技領域開放合作，推動建設開放型世界經濟，推動構建人類命運共同體。

他向廣大國有企業、民營企業、外資企業、港澳台資企業、個體工商戶為疫情防控和經濟社會發展作出的貢獻，表示衷心的感謝。

責任編輯：鄧中建

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