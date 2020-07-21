習近平在企業家座談會上講話（全文）

今天，我們召開一個企業家座談會，一是同大家談談心，二是給大家鼓鼓勁，三是聽聽大家對當前經濟形勢、「十四五」時期企業改革發展的意見和建議。

出席今天座談會的，有國有企業負責人，有民營企業家，有外資企業和港澳台資企業管理人員，有個體工商戶代表。大家身處不同行業、不同地區，都有長期經營管理的經歷，對企業發展有自己的觀察和思考。

剛才，7位代表作了很好的發言。大家談形勢實事求是，提建議針對性強，很有參考價值，我聽了很受啟發。有關部門要認真研究企業家們提出的意見和建議，及時制定相關政策措施。

下面，結合大家的發言，我講幾點意見。

一、保護和激發市場主體活力

改革開放以來，我國逐步建立和不斷完善社會主義市場經濟體制，市場體系不斷發展，各類市場主體蓬勃成長。到2019年底，我國已有市場主體1.23億戶，其中企業3858萬戶，個體工商戶8261萬戶。這些市場主體是我國經濟活動的主要參與者、就業機會的主要提供者、技術進步的主要推動者，在國家發展中發揮著十分重要的作用。新冠肺炎疫情發生以來，在各級黨委和政府領導下，各類市場主體積極參與應對疫情的人民戰爭，團結協作、攻堅克難、奮力自救，同時為疫情防控提供了有力物質支撐。借此機會，我向廣大國有企業、民營企業、外資企業、港澳台資企業、個體工商戶為疫情防控和經濟社會發展作出的貢獻，表示衷心的感謝！

經過全國上下共同努力，目前我國疫情防控取得重大戰略成果，經濟發展呈現穩定轉好態勢，在疫情防控和經濟恢復上都走在世界前列。我國經濟一季度大幅下滑，二季度企穩回升、由負轉正，增長3.2%，上半年國內生產總值下降1.6%，情況比預料的要好。我們要增強信心、迎難而上，努力把疫情造成的損失補回來，爭取全年經濟發展好成績。

新冠肺炎疫情對我國經濟和世界經濟產生巨大衝擊，我國很多市場主體面臨前所未有的壓力。市場主體是經濟的力量載體，保市場主體就是保社會生產力。留得青山在，不怕沒柴燒。要千方百計把市場主體保護好，為經濟發展積蓄基本力量。

黨中央明確提出要扎實做好「六穩」工作、落實「六保」任務，各地區各部門出台了一系列保護支持市場主體的政策措施。下一步，要加大政策支持力度，激發市場主體活力，使廣大市場主體不僅能夠正常生存，而且能夠實現更大發展。

第一，落實好紓困惠企政策。要實施好更加積極有為的財政政策、更加穩健靈活的貨幣政策，增強宏觀政策的針對性和時效性。要繼續減稅降費、減租降息，確保各項紓困措施直達基層、直接惠及市場主體。要強化對市場主體的金融支持，發展普惠金融，有效緩解企業特別是中小微企業融資難融資貴問題。要支持適銷對路出口商品開拓國內市場。國有企業特別是中央企業要發揮龍頭帶動作用，帶動上下游各類企業共渡難關。要加強國際合作，保護好產業鏈供應鏈。

第二，打造市場化、法治化、國際化營商環境。要實施好民法典和相關法律法規，依法平等保護國有、民營、外資等各種所有制企業產權和自主經營權，完善各類市場主體公平競爭的法治環境。要依法保護企業家合法權益，加強產權和知識產權保護，形成長期穩定發展預期，鼓勵創新、寬容失敗，營造激勵企業家干事創業的濃厚氛圍。要推進簡政放權，全面實施市場准入負面清單制度，支持企業更好參與市場合作和競爭。要實施好外商投資法，放寬市場准入，推動貿易和投資便利化。對在中國注冊的企業要一視同仁，完善公平競爭環境。

第三，構建親清政商關係。各級領導幹部要光明磊落同企業交往，了解企業家所思所想、所困所惑，涉企政策制定要多聽企業家意見和建議，同時要堅決防止權錢交易、商業賄賂等問題損害政商關係和營商環境。要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。政府是市場規則的制定者，也是市場公平的維護者，要更多提供優質公共服務。要支持企業家心無旁騖、長遠打算，以恆心辦恆業，扎根中國市場，深耕中國市場。

第四，高度重視支持個體工商戶發展。我國有8200多萬個體工商戶，帶動就業人口超過2億，是數量最多的市場主體，是群眾生活最直接的服務者，當前面臨的實際困難也最多。要積極幫助個體工商戶解決租金、稅費、社保、融資等方面難題，提供更直接更有效的政策幫扶。

二、弘揚企業家精神

改革開放以來，一大批有膽識、勇創新的企業家茁壯成長，形成了具有鮮明時代特征、民族特色、世界水準的中國企業家隊伍。企業家要帶領企業戰勝當前的困難，走向更輝煌的未來，就要在愛國、創新、誠信、社會責任和國際視野等方面不斷提升自己，努力成為新時代構建新發展格局、建設現代化經濟體系、推動高質量發展的生力軍。這裡，我提幾點希望。

第一，希望大家增強愛國情懷。企業營銷無國界，企業家有祖國。優秀企業家必須對國家、對民族懷有崇高使命感和強烈責任感，把企業發展同國家繁榮、民族興盛、人民幸福緊密結合在一起，主動為國擔當、為國分憂，正所謂「利於國者愛之，害於國者惡之」。愛國是近代以來我國優秀企業家的光榮傳統。從清末民初的張謇，到抗戰時期的盧作孚、陳嘉庚，再到新中國成立後的榮毅仁、王光英，等等，都是愛國企業家的典範。改革開放以來，我國也湧現出一大批愛國企業家。企業家愛國有多種實現形式，但首先是辦好一流企業，帶領企業奮力拼搏、力爭一流，實現質量更好、效益更高、競爭力更強、影響力更大的發展。

第二，希望大家勇於創新。創新是引領發展的第一動力。「富有之謂大業，日新之謂盛德。」企業家創新活動是推動企業創新發展的關鍵。美國的愛迪生、福特，德國的西門子，日本的松下幸之助等著名企業家都既是管理大師，又是創新大師。改革開放以來，我國經濟發展取得舉世矚目的成就，同廣大企業家大力弘揚創新精神是分不開的。創新就要敢於承擔風險。敢為天下先是戰勝風險挑戰、實現高質量發展特別需要弘揚的品質。大疫當前，百業艱難，但危中有機，唯創新者勝。企業家要做創新發展的探索者、組織者、引領者，勇於推動生產組織創新、技術創新、市場創新，重視技術研發和人力資本投入，有效調動員工創造力，努力把企業打造成為強大的創新主體，在困境中實現鳳凰涅槃、浴火重生。

第三，希望大家誠信守法。「誠者，天之道也；思誠者，人之道也。」人無信不立，企業和企業家更是如此。社會主義市場經濟是信用經濟、法治經濟。企業家要同方方面面打交道，調動人、財、物等各種資源，沒有誠信寸步難行。由於種種原因，一些企業在經營活動中還存在不少不講誠信甚至違規違法的現像。法治意識、契約精神、守約觀念是現代經濟活動的重要意識規範，也是信用經濟、法治經濟的重要要求。企業家要做誠信守法的表率，帶動全社會道德素質和文明程度提升。

第四，希望大家承擔社會責任。我說過，企業既有經濟責任、法律責任，也有社會責任、道德責任。任何企業存在於社會之中，都是社會的企業。社會是企業家施展才華的舞台。只有真誠回報社會、切實履行社會責任的企業家，才能真正得到社會認可，才是符合時代要求的企業家。這些年來，越來越多企業家投身各類公益事業。在防控新冠肺炎疫情鬥爭中，廣大企業家積極捐款捐物，提供志願服務，作出了重要貢獻，值得充分肯定。當前，就業壓力加大，部分勞動者面臨失業風險。關愛員工是企業家履行社會責任的一個重要方面，要努力穩定就業崗位，關心員工健康，同員工攜手渡過難關。

第五，希望大家拓展國際視野。有多大的視野，就有多大的胸懷。改革開放以來，我國企業家在國際市場上鍛煉成長，利用國際國內兩個市場、兩種資源的能力不斷提升。過去10年，我國企業走出去步伐明顯加快，更廣更深參與國際市場開拓，產生出越來越多世界級企業。近幾年，經濟全球化遭遇逆流，經貿摩擦加劇。一些企業基於要素成本和貿易環境等方面的考慮，調整了產業布局和全球資源配置。這是正常的生產經營調整。同時，我們應該看到，中國是全球最有潛力的大市場，具有最完備的產業配套條件。企業家要立足中國，放眼世界，提高把握國際市場動向和需求特點的能力，提高把握國際規則能力，提高國際市場開拓能力，提高防範國際市場風險能力，帶動企業在更高水平的對外開放中實現更好發展，促進國內國際雙循環。

三、集中力量辦好自己的事

我在今年全國「兩會」上講過，面向未來，我們要逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。主要考慮是：當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革蓬勃興起。以前，在經濟全球化深入發展的外部環境下，市場和資源「兩頭在外」對我國快速發展發揮了重要作用。在當前保護主義上升、世界經濟低迷、全球市場萎縮的外部環境下，我們必須充分發揮國內超大規模市場優勢，通過繁榮國內經濟、暢通國內大循環為我國經濟發展增添動力，帶動世界經濟復蘇。要提升產業鏈供應鏈現代化水平，大力推動科技創新，加快關鍵核心技術攻關，打造未來發展新優勢。

我多次強調，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。以國內大循環為主體，絕不是關起門來封閉運行，而是通過發揮內需潛力，使國內市場和國際市場更好聯通，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源，實現更加強勁可持續的發展。從長遠看，經濟全球化仍是歷史潮流，各國分工合作、互利共贏是長期趨勢。我們要站在歷史正確的一邊，堅持深化改革、擴大開放，加強科技領域開放合作，推動建設開放型世界經濟，推動構建人類命運共同體。

從明年開始，我國將進入「十四五」時期，這是在全面建成小康社會基礎上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，意義十分重大。黨中央對制定「十四五」規劃十分重視，相關准備工作正在進行。今天，大家對制定「十四五」規劃提出了很多有價值的意見和建議，請有關方面認真研究吸收。相信通過共同努力，廣大企業和個體工商戶一定能在我國社會主義現代化進程中發揮更大作用、實現更大發展。