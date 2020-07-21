  • 30°C
香港時間 : 2020721日 (二) 22:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

蓬佩奧晤約翰遜談香港局勢　外電：美冀堅定英國對華強硬決心

國情動向 21:31 2020/07/21

分享：

中美英關係持續緊張之際，美卿蓬佩奧（Mike Pompeo）抵英，將與英國首相約翰遜（Boris Johnson）和外相藍韜文（Dominic Raab）會面，討論香港及華為5G等問題。蓬佩奧在Twitter表示，他今天（21日）與約翰遜舉行了建設性會面，兩國長期以來牢固的雙邊關係，為雙方就5G電訊，以至美英自由貿易協議的坦誠討論，奠定基礎。

英國首相辦公室表示，二人討論了雙邊貿易和香港局勢，蓬佩奧與約翰遜談到雙方共同關注的全球安全和外交政策問題，包括中國當局在香港和新疆的行動，沒有提到中國短片社交平台TikTok。

美卿蓬佩奧與英國首相約翰遜會面，討論5G電訊、香港局勢，以至美英自由貿易協議等。（蓬佩奧Twitter圖片）

路透社稍早報道，美國在華為禁令後趁熱打鐵，蓬佩奧將與約翰遜討論如何壓制中國日益壯大的影響力。

基於中國對新冠疫情的處理及實施港區國安法，英國對中國的立場日趨強硬，外交人士指出，蓬佩奧訪英是為了堅定約翰遜的決心，並以英國退歐之後的英美自由貿易協議作為利誘。

彭博社消息稱，英國議員試圖讓蓬佩奧與約翰遜會晤時，提出他們的要求，施壓約翰遜對中國採取更加強硬立場，英揆在中國問題上面臨壓力。

中英關係再添緊張 若英國因新疆問題制裁中國 華將回擊

【中英關係】告別「黃金時代」 中英吞雙輸苦果

【華為5G】英國全面封殺華為 中英黃金時代正式結束

劉曉明：中英關係正處於重要關口 應相互尊重主權

【中美角力】TikTok圖「去中國化」破美封殺　擬在倫敦設總部

【中美角力】TikTok何以成為特朗普政府眼中另一個華為？

責任編輯：彭文彌

外交 5G 約翰遜 蓬佩奧 貿易 電訊 華為 Twitter

下一篇文章

【中英關係】告別「黃金時代」 中英吞雙輸苦果（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春
【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春
【中美南海角力】一觸即發？中國8戰機進駐永興島 美轟炸機增兵關島
【中美南海角力】一觸即發？中國8戰機進駐永興島 美轟炸機增兵關島
【中美角力】中國伊朗巨額合作 美國頭癢3大壓力
【中美角力】中國伊朗巨額合作 美國頭癢3大壓力
【中美角力】美倘發中共黨員制裁令　環球網：比中美斷交更嚴重
【中美角力】美倘發中共黨員制裁令　環球網：比中美斷交更嚴重
【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰
【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰
【港區國安法】日政界倡讓港人長居日本　恐為中日關係投震撼彈
【港區國安法】日政界倡讓港人長居日本　恐為中日關係投震撼彈