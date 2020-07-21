蓬佩奧晤約翰遜談香港局勢　外電：美冀堅定英國對華強硬決心

中美英關係持續緊張之際，美卿蓬佩奧（Mike Pompeo）抵英，將與英國首相約翰遜（Boris Johnson）和外相藍韜文（Dominic Raab）會面，討論香港及華為5G等問題。蓬佩奧在Twitter表示，他今天（21日）與約翰遜舉行了建設性會面，兩國長期以來牢固的雙邊關係，為雙方就5G電訊，以至美英自由貿易協議的坦誠討論，奠定基礎。

英國首相辦公室表示，二人討論了雙邊貿易和香港局勢，蓬佩奧與約翰遜談到雙方共同關注的全球安全和外交政策問題，包括中國當局在香港和新疆的行動，沒有提到中國短片社交平台TikTok。

▲ 美卿蓬佩奧與英國首相約翰遜會面，討論5G電訊、香港局勢，以至美英自由貿易協議等。（蓬佩奧Twitter圖片）

路透社稍早報道，美國在 華為禁令後趁熱打鐵， 蓬佩奧將與約翰遜討論如何壓制中國日益壯大的影響力。

基於中國對新冠疫情的處理及實施港區國安法，英國對中國的立場日趨強硬，外交人士指出，蓬佩奧訪英是為了堅定約翰遜的決心，並以英國退歐之後的英美自由貿易協議作為利誘。

彭博社消息稱，英國議員試圖讓蓬佩奧與約翰遜會晤時，提出他們的要求，施壓約翰遜對中國採取更加強硬立場，英揆在中國問題上面臨壓力。

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責任編輯：彭文彌