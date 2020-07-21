  • 30°C
香港時間 : 2020721日 (二) 23:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】美威脅封殺之際　TikTok傳擬3年內在美增1萬職位

經濟脈搏 21:48 2020/07/21

分享：

中美角力白熱化，中國短視頻應用程式「抖音」海外版TikTok被禁與否，成為各方焦點。繼此前傳出，TikTok擬在倫敦設總部，試圖「去中國化」破美封殺，外電消息指，TikTok計劃在未來3年內，在美國增加約10,000個工作崗位。

路透社引述美國新聞網站Axios報道，由中國字節跳動（ByteDance）擁有的TikTok，還在考慮在倫敦等地設立總部的同時，計劃在未來3年內在美國增加約10,000個工作崗位。

TikTok目前在美國擁有約1400名員工，而今年1月，卻只有不到500人。該公司計劃招聘工程、銷售、內容審核和客戶服務等職位，重點會落在加州、紐約、德州、佛羅里達州和田納西州。

美國白宮官員日前表示，特朗普政府正研究來自中國的TikTok、微信（WeChat）等社群媒體應用程式所造成的國家安全風險。特朗普此前亦證實，正考慮封殺TikTok，表明此舉是反擊中國應對新冠疫情不力的眾多措施之一，但未公布任何細節。

TikTok一名發言人稱，他們嚴肅對待所有用戶的安全，中國外交部回應稱，中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上開展對外經濟合作，敦促美方停止鼓吹動用國家機器打壓中國企業。

【中美角力】美加碼施壓下 TikTok母企游說開支創新高

【中美角力】TikTok圖「去中國化」破美封殺　擬在倫敦設總部

澳洲也對TikTok下手？ 京專家：跟風美國刷存在感

【中美角力】白宮顧問談TikTok　披露遏中企新「花式」

【中美角力】白宮或數周內制裁TikTok微信　出動經濟緊急法？

【中美角力】TikTok何以成為特朗普政府眼中另一個華為？

【Tiktok抖音】BBC抖音簡史：從默默無聞到激烈爭議4個關鍵

責任編輯：彭文彌

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】TikTok何以成為特朗普政府眼中另一個華為？
2020/07/15
【中美角力】TikTok何以成為特朗普政府眼中另一個華為？
澳洲也對TikTok下手？ 京專家：跟風美國刷存在感
2020/07/18
澳洲也對TikTok下手？ 京專家：跟風美國刷存在感
【中美角力】特朗普擬禁TikTok報復中國處理疫情　京：不要以己度人（更新版）
2020/07/08
【中美角力】特朗普擬禁TikTok報復中國處理疫情　京：不要以己度人（更新版）
特朗普或快封殺微信TikTok 美國緊急法寶劍有幾利
2020/07/17
特朗普或快封殺微信TikTok 美國緊急法寶劍有幾利
社交平台 抖音 字節跳動 中美關係 貿易戰 特朗普

下一篇文章

習近平在企業家座談會上講話（全文）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

習近平：要逐漸形成以國內大循環為主體新格局
習近平：要逐漸形成以國內大循環為主體新格局
【螞蟻IPO】滬指收升0.2%創指升1.5% 螞蟻金服概念掀漲停潮
【螞蟻IPO】滬指收升0.2%創指升1.5% 螞蟻金服概念掀漲停潮
【華為5G】環球時報：要讓英國感到痛！英封殺華為中方擬報復
【華為5G】環球時報：要讓英國感到痛！英封殺華為中方擬報復
【中美5G角力】彭博專欄：中國只靠內需已能打贏5G戰役
【中美5G角力】彭博專欄：中國只靠內需已能打贏5G戰役
【華為5G】若歐盟封殺華為 中國或報復諾基亞及愛立信？（更新版）
【華為5G】若歐盟封殺華為 中國或報復諾基亞及愛立信？（更新版）
【中國經濟】美媒：中國遇史詩級樓市泡沫難題 規模達400萬億
【中國經濟】美媒：中國遇史詩級樓市泡沫難題 規模達400萬億