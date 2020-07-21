【中美角力】美威脅封殺之際　TikTok傳擬3年內在美增1萬職位

中美角力白熱化，中國短視頻應用程式「抖音」海外版TikTok被禁與否，成為各方焦點。繼此前傳出，TikTok擬在倫敦設總部，試圖「去中國化」破美封殺，外電消息指，TikTok計劃在未來3年內，在美國增加約10,000個工作崗位。

路透社引述美國新聞網站Axios報道，由中國字節跳動（ByteDance）擁有的TikTok，還在考慮在倫敦等地設立總部的同時，計劃在未來3年內在美國增加約10,000個工作崗位。

TikTok目前在美國擁有約1400名員工，而今年1月，卻只有不到500人。該公司計劃招聘工程、銷售、內容審核和客戶服務等職位，重點會落在加州、紐約、德州、佛羅里達州和田納西州。

美國白宮官員日前表示，特朗普政府正研究來自中國的TikTok、微信（WeChat）等社群媒體應用程式所造成的國家安全風險。特朗普此前亦證實，正考慮封殺TikTok，表明此舉是反擊中國應對新冠疫情不力的眾多措施之一，但未公布任何細節。

TikTok一名發言人稱，他們嚴肅對待所有用戶的安全，中國外交部回應稱， 中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上開展對外經濟合作， 敦促美方停止鼓吹動用國家機器打壓中國企業。

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責任編輯：彭文彌

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