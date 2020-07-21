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【中美角力】美防長盼年內訪華 惟堅持繼續對台軍售

國情動向 22:27 2020/07/21

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美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）表示，中國令兩岸情勢惡化，美國將繼續對台軍售。但他亦稱，計劃今年訪問中國，討論涉及雙方共同利益的領域。

綜合媒體報道，埃斯珀今天（21日）在華盛頓一場安全事務研討會上表示，台灣沒有人相信中國有意願遵守「一國兩制」承諾。中國進行軍演模擬攻佔台灣島嶼，是破壞穩定的行為，提升誤判情勢的風險。

不過埃斯珀稱，他過去多次與中國國防部長對談，希望今年底前能夠訪問中國。「我希望今年結束前，能首度以國防部長身分訪問中國，讓雙方在牽涉共同利益的領域提升合作，建立危機溝通的必要機制，以及強化雙方在我們所屬的國際體系中公開競爭的意願」。

此前，埃斯珀表示，中國有取代美國的野心和條件，是美國的首要戰略競爭對手，美國必須認真應對中國的威脅。中方回應稱，美方一些人總是從冷戰思維和零和博弈的角度去看待中美關係，鼓吹圍堵打壓中國，這是當前中美關係面臨嚴峻挑戰的重要原因之一。

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責任編輯：彭文彌

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