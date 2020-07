【中美角力】「我們希望建立聯盟」 美英釋聯手遏制中國強烈訊號

美國國務卿蓬佩奧與英國首相約翰遜會晤後稱,美方鼓勵其他國家對抗中國,釋放出美英試圖聯手遏制中國的意圖。而綜合美英官方公布及外電消息,兩人在會談中至少討論了8大議題,涉及香港、新疆及5G等領域。

根據英國首相府公布及路透社等消息來源,抵英訪問的蓬佩奧(Mike Pompeo)及約翰遜(Boris Johnson)至少討論了以下議題:

港區國安法的香港議題

新疆人權議題

英國決定排除華為5G網絡設備

新冠肺炎疫情

南海主權爭議

伊朗局勢及中東和平進程

美英自由貿易協議

重申美英加澳紐「五眼聯盟(Five Eyes)」的重要性

路透社報道,蓬佩奧與約翰遜和內閣大臣見面後召開記者會,稱「美方希望看到每個了解自由與民主的國家,都了解中國共產黨對他們構成的威脅」。(We want to see every nation who understands freedom and democracy...to understand this threat that the Chinese Communist Party is posing to them.)

蓬佩奧更明言,「我們希望能夠建立一個審視當前威脅的聯盟,共同努力說服中國共產黨,從事這種行為並不符合他們的最大利益」。

We hope we can build out a coalition that understands the threat and will work collectively to convince the Chinese Communist Party that it is not in their best interest to engage in this kind of behaviour.

外界普遍認為,蓬佩奧與約翰遜今次會晤,釋出聯手應對中國的強烈訊號。對於英國決定封殺華為,蓬佩奧稱「我想英國作了個好決定」,並說美國希望確保「屬於美國人的個人資訊不要落在中國共產黨手裡」。

蓬佩奧又談及新冠肺炎疫情,他稱,新冠肺炎原本是一場可預防的大流行,但因中方「隱瞞誤導」,導致死傷慘重,他為此向英國受害者表達慰問之意。他又就香港、南海及新疆穆斯林等議題批評中國。

唐寧街首相府表示,「他們(蓬佩奧與約翰遜)談到全球共同的安全事務和外交政策議題,包括中國在香港和新疆採取的作為、伊朗局勢與中東和平進程等」。

「首相與國務卿也強調,雙方承諾會協商出一份強而有力的英美自由貿易協議,讓兩國經濟受益」,首相府稱,

蓬佩奧與約翰遜並強調情報共享網路「五眼聯盟」(Five Eyes)的重要性。這個聯盟包括美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭。

責任編輯:鄧國強