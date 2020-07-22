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【中美角力】美起訴2中國黑客竊新冠病毒研究資料 駐英大使斥毫無根據（第二版）

國情動向 12:54 2020/07/22

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【中美角力】美起訴2名中國黑客 指控竊取新冠病毒研究資料

（新增中國駐英大使劉曉明回應）

美國在香港時間今晨（22日）公布的法院文件顯示，美國司法部已起訴兩名中國公民，因為兩人對美國國防承包商、新冠病毒研究人員及全球其他公司發動黑客攻擊。中國駐英大使劉曉明駁斥稱，一些西方政客的指控毫無根據，是對中國科學家及其成就的不尊重。

路透社報道，美國當局指出，中國公民李曉宇（Li Xiaoyu，音譯）及董佳志（Dong Jiazhi，音譯）參與為期多年的網絡間諜行動，竊取武器設計、藥品資訊、軟件原始碼及其他事物。

【中美角力】得疫苗者得天下 中美疫苗競賽有三大原因

【新冠肺炎】康希諾生物新冠疫苗 獲批解放軍內部使用

起訴書未具體提及任何特定公司，但提到李董兩人從全球電腦竊取數萬億位元組資料，包括美國、英國、德國、澳洲及比利時等地電腦。

起訴書指稱，李董兩人為中國國家安全部（MSS）承包商。檢察官表示，中國國安部提供這些黑客入侵重要軟體漏洞的資訊，以滲透目標及收集情報。

這些黑客的目標包括香港抗議人士、西藏精神領袖達賴喇嘛辦公室及一個中國基督教非營利機構等。針對上述指控，中國駐華府大使館未立即做出回應。

中國駐英大使劉曉明則在twitter上發文駁斥稱，一些西方政客聲稱中國正在竊取研究數據。這種指控是對中國科學家及其成就的不尊重，還可能破壞研發方面的國際合作。國際社會必須堅決反對和拒絕這種毫無根據的說法。

【新冠疫情】疫苗競賽你追我趕 一文看懂中美研發誰更快

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責任編輯：鄧國強

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