▲ 【中美角力】胡錫進評白宮神秘智囊：余茂春太早離開中國（有片）

美國政府對中國戰略近期再一次轉向，試圖將「中共政權」和「中國人民」區別看待。美媒揭開決策內幕，指美方這一策略出自一名華裔智囊－－余茂春的手筆。《環球時報》總編輯胡錫進拍片撰文評論余茂春，指他離開中國太早，滿腦子對西方崇拜。

美國政府把「中共」和「中國」區分的決策過程如何？美國《華盛頓時報（The Washington Times）》稍早前獨家專訪了余茂春（Miles Yu），他提供了部份答案；同時，並披露這位學者出身的華裔智囊，其對中國政權的觀點是如何受到特朗普政府重視。

胡錫進在自己的新媒體平台「胡錫進觀察」發表題為「美制定的惡毒對華政策，據說很多是出自這名華裔」的文章，對余茂春點評。

胡錫進文章 「美制定的惡毒對華政策」

胡錫進指出，余茂春22歲孤身離開中國，1985年之後是中國特色社會主義道路最終形成的關鍵時期，中共經歷政治動盪和市場經濟加速發展的反覆洗禮，余顯然對中國國家道路形成之不易、對共產黨越來越深地融入高速發展的中國社會、與人民休戚與共缺少現實的感受。他不無可惜地感嘆，「他離開中國太早了，那個時候中國還太弱了，年輕人和知識分子滿腦子對西方全是崇拜，缺少後來逐漸形成的辨別力。」

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胡錫進更懷疑，余茂春受到網上的「極端聲音誤導」，以為那些極端聲音就是中國民間受到壓抑的真正呼喊。他指中共早已深嵌中國社會，揶揄打國際線的民運人士是「偽學者、政治投機分子」，而美國對華政策上每一步已「充滿錯誤和淺薄」，警告美國政府將要付出代價。

美國《華盛頓時報（The Washington Times）》稍早前報道說，57歲的余茂春是蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席對中國政策和規劃顧問，是美國國務院7樓那些充滿傳奇的政策規劃人士其中重要一員，也是美國外交政策的頂層人物，距蓬佩奧的辦公室僅幾步之遙。

蓬佩奧讚揚余茂春「是我團隊的核心。在面對中共挑戰時，這個團隊對我提出建議，以及如何保障我們的自由」。

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▲ 余茂春深受國務卿蓬佩奧的倚重。（美國國務院網站）

據報道，過去3年，余茂春一直是特朗普政府重塑美國對華政策的幕後重臣，其中將中國重新定義為美國最重要的戰略對手。對於華府的對華新政，余茂春稱為「原則性現實主義」。

余茂春被指受網上的「極端聲音誤導」

曾親歷文化大革命的余茂春1980年代赴美求學。據指當年是因為私下聽到美國之音（VOA）播放前總統列根的演說而受到啟發，並留學美國。

余茂春曾就讀美國史瓦摩爾學院（Swarthmore College），1994年從柏克萊獲得博士學位後，成為美國海軍學院的教授，為數百名未來的海軍軍官教授中國和軍事歷史。他以前的一些學生目前在美國國防部和國務院擔任與中國事務有關的職務，仍尊稱他為「余教授」。

他告訴華盛頓時報，「教導美國自由和民主的捍衛者既是榮幸又是特權」，「它完全滿足了我在1980年代初受朗奴．列根（Ronald Reagan）啟發的思想追求。」

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