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【蓬佩奧約翰遜】美英全球戰略圍堵中國：我們需要印度澳洲

國情動向 10:37 2020/07/22

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【蓬佩奧約翰遜】美英全球戰略圍堵中國：我們需要印度澳洲

中國與美國英國同時交惡之際，美國國務卿蓬佩奧到訪英國，與英國首相約翰遜等高官會面，明言要聯手遏制中國。蓬佩奧看來更有意以超越美國現屆政府的視角，拋出全球圍堵中國戰略。蓬佩奧表示，美國正與中國長期鬥爭，不期望數年之內可分勝負，美英需要印度、澳洲等所有民主國家支持。

英國早前決定跟隨美國封殺華為，英國外相藍韜文否認是美國威迫所致，而英國日前也因應港區國安法，中止與香港引渡協議。蓬佩奧周二（21日）在英國倫敦，對英國近日對華措施表示支持，形容這是英方的「主權決定」（sovereign choices），「幹得很好」（well done）。

蓬佩奧與約翰遜、藍韜文等英方官員，以及英國跨黨議員談及5G、疫情、香港、新疆、南海等多個涉及中國議題。彭博社引述消息人士指，蓬佩奧在與英方討論中坦言，自己並不預期能於數年間，在與中國的鬥爭中獲勝，而美國正為此長期鬥爭做準備。

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蓬佩奧向英方更不只談到美英聯手遏制中國，而要拉攏更多國家加入圍堵中國。澳洲《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）報道，蓬佩奧向英國官員和議員指出：

「我們需要印度的超過10億人，我們需要澳洲人，需要所有民主國家一起。」

（We're going to need the one billion-plus people in India, we're going to need the Australians - it's going to take all of these democracies together.）

不過，蓬佩奧據報受到在場英國工黨議員布賴恩特（Chris Bryant）質疑。布賴恩特問蓬佩奧，美國單方面退出巴黎氣候協議，退出聯合國人權理事會，退出世界衛生組織，是否以自身行動削弱以規則為基礎的國際秩序。

蓬佩奧則以笑回應布賴恩特，直稱這是「三宗罪」，引起與會者一陣笑聲。但蓬佩奧強烈為美國退出世衛組織辯護，聲稱世衛「不是科學組織」而是政治組織。

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責任編輯：連兆鋒

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