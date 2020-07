▲ 【蓬佩奧約翰遜】美英全球戰略圍堵中國:我們需要印度澳洲

中國與美國英國同時交惡之際,美國國務卿蓬佩奧到訪英國,與英國首相約翰遜等高官會面,明言要聯手遏制中國。蓬佩奧看來更有意以超越美國現屆政府的視角,拋出全球圍堵中國戰略。蓬佩奧表示,美國正與中國長期鬥爭,不期望數年之內可分勝負,美英需要印度、澳洲等所有民主國家支持。

英國早前決定跟隨美國封殺華為,英國外相藍韜文否認是美國威迫所致,而英國日前也因應港區國安法,中止與香港引渡協議。蓬佩奧周二(21日)在英國倫敦,對英國近日對華措施表示支持,形容這是英方的「主權決定」(sovereign choices),「幹得很好」(well done)。

蓬佩奧與約翰遜、藍韜文等英方官員,以及英國跨黨議員談及5G、疫情、香港、新疆、南海等多個涉及中國議題。彭博社引述消息人士指,蓬佩奧在與英方討論中坦言,自己並不預期能於數年間,在與中國的鬥爭中獲勝,而美國正為此長期鬥爭做準備。

「我們希望建立聯盟」美英釋聯手遏制中國強烈訊號

美起訴2中國黑客 指控竊取新冠病毒研究資料

蓬佩奧向英方更不只談到美英聯手遏制中國,而要拉攏更多國家加入圍堵中國。澳洲《悉尼先驅晨報》(Sydney Morning Herald)報道,蓬佩奧向英國官員和議員指出:

「我們需要印度的超過10億人,我們需要澳洲人,需要所有民主國家一起。」

(We're going to need the one billion-plus people in India, we're going to need the Australians - it's going to take all of these democracies together.)

不過,蓬佩奧據報受到在場英國工黨議員布賴恩特(Chris Bryant)質疑。布賴恩特問蓬佩奧,美國單方面退出巴黎氣候協議,退出聯合國人權理事會,退出世界衛生組織,是否以自身行動削弱以規則為基礎的國際秩序。

蓬佩奧則以笑回應布賴恩特,直稱這是「三宗罪」,引起與會者一陣笑聲。但蓬佩奧強烈為美國退出世衛組織辯護,聲稱世衛「不是科學組織」而是政治組織。

美國前駐華大使:拜登當選中美仍緊張 但關係有望見底

特朗普遏華「新招」神秘推手曝光:余茂春

胡錫進評白宮神秘智囊:余茂春太早離開中國(有片)

美軍偵察機轟炸機續飛南海 航母另與印度海軍軍演

【中美角力】中國伊朗巨額合作 美國頭癢3大壓力

【中國火星任務】一次滿足美國25年願望 天問一號任重道遠

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯:連兆鋒