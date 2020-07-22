中美諜戰內幕曝光　中國黑客被指圖涉新冠疫苗機密

▲ 【中美角力】美起訴2中國黑客內情曝光 疑犯圖竊新冠疫苗機密

美國司法部當地時間周二（21日）公布起訴兩名中國公民，指控他們為中國政府工作，進行黑客行為。起訴書曝光案件細節，兩人已在全球竊取數以億美元計的知識產權，包括國防機密；他們最近更嘗試竊取新冠肺炎疫苗的研究成果。而香港示威者也是這兩名黑客的目標。

美國司法部在當地時間周二起訴34歲的李曉宇（Li Xiaoyu，音譯）與33歲的董家智（Dong Jiazhi，音譯），指其涉嫌盜竊了高科技公司的大量數據，並企圖盜竊新冠病毒疫苗機密。

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起訴書稱，李曉宇與董家智受僱於中國國家安全部，隸屬廣東的國安部門。他們攻擊世界各國的電腦設備歷時超過十年，盜竊貿易機密、武器設計、軍事系統及其他信息，造成「數以億計美元」的損失。

兩黑客已令美國承受「數以億計美元」損失

美國司法部指，兩名被告近來瞄凖位於馬里蘭、馬薩諸塞州及加州、正研製新冠病毒疫苗、藥品與檢測技術的多家企業。

起訴書中並未披露受害公司的名稱，但指這些企業分佈全球各地，包括美國、日本、澳大利亞、英國等。

中國的異見人士亦是黑客的目標之一，根據起訴書，兩人向國安部報告了多人的郵箱及密碼，其中包括一名香港社區組織者、西安一家基督教教堂的牧師和一名「六四」天安門示威的抗議者。兩人還盜取了該抗議人士與西藏精神領袖達賴喇嘛的電子通信內容，以及成都一家成都地下教堂的電子郵件。

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至於美方如何發現上述行為？起訴書透，兩人是在入侵漢福德區（Hanford Site）的電腦系統時引起美方調查。漢福德區一度是美國製造核武的地方，冷戰後成為核廢料處理場。

兩人入侵美國核產業區電腦事 遭到發現

起訴書還指，兩名被告目前身處中國境內，表面上受僱於「廣東省國際事務研究中心」，但實際上是為國安部效力的情報人員。他們曾同時在中國成都的電子科技大學學習計算機應用科技。

其中，被告之一的李曉宇在網上常用名為「oro0lxy」，後三個字母為其名字的拼音縮寫。在一個名為T00ls的論壇上，「oro0lxy」早在11年前就註冊成為會員，最新一次上線為起訴書公布前一日。

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BBC中文調查發現，在多個中國的黑客及編程論壇上，都有名為「oro0lxy」的活躍用戶。

多間研新冠疫苗的藥企電腦被入侵

負責國家安全事務的助理司法部長德默斯（John Demers）表示﹐兩名黑客有時會為自己的利益做案，在其中一宗案件中，李曾向受害人勒索價值1.5萬美元（折合11.7萬港元）的虛擬貨幣。

中國未立即就事件作出回應。中方一向否認中國政府從事任何針對外國企業與政府的經濟情報收集活動。

美國司法部長巴爾（William Barr）上周在演講中稱，中國黑客針對美國大學和企業，竊取有關新冠肺炎治療的知識產權。

▲ 美國司法部在當地時間周二起訴34歲的李曉宇（Li Xiaoyu，音譯）與33歲的董家智（Dong Jiazhi，音譯），指其涉嫌盜竊了高科技公司的大量數據，並企圖盜竊新冠病毒疫苗機密。

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中國外交部發言人華春瑩回應稱，「美方一些人聲稱中國發動網絡攻擊竊取美國疫苗，這很荒謬」。她指，中國在新冠疫苗研發方面的進展領先，「不需要靠偷來取得領先地位」。

兩黑客目前身在中國 目前未知後續法律程序

本月初，美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示，中國政府的間諜和盜竊行動對美國的未來是「最大的長期威脅」。「中國正舉全國之力，用一切必要手段，讓自己成為世界唯一的超級大國」。

雷表示，聯邦調查局目前每10小時就會啟動一宗新的有關中國的反間諜案件。

責任編輯：鄧國強

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