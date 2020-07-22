中美諜戰內幕曝光　中國黑客被指圖涉新冠疫苗機密（更新版）

▲ 【中美角力】美起訴2中國黑客內情曝光 疑犯圖竊新冠疫苗機密

美國司法部當地時間周二（21日）公布起訴兩名中國公民，指控他們為中國政府工作，進行黑客行為。起訴書曝光案件細節，兩人已在全球竊取數以億美元計的知識產權，包括國防機密；他們最近更嘗試竊取新冠肺炎疫苗的研究成果。而香港示威者也是這兩名黑客的目標。

＊更新中國外交部回應

中國外交部發言人汪文斌回應稱， 中國一貫堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊和網絡犯罪，要求美方立即停止在網絡安全問題上對中方的誣衊抹黑。

汪文斌並批評，美國無端指責別國進行網絡攻擊，是典型的賊喊捉賊。 更令人關切的是，具有美國政府背景的黑客無需高層授權，就可對別國關鍵基礎設施實施網絡攻擊。 這極易引發國家間戰略誤判，引發嚴重後果，造成比網絡竊密更大的危害。

美國司法部在當地時間周二起訴34歲的李曉宇（Li Xiaoyu，音譯）與33歲的董家智（Dong Jiazhi，音譯），指其涉嫌盜竊了高科技公司的大量數據，並企圖盜竊新冠病毒疫苗機密。

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起訴書稱，李曉宇與董家智受僱於中國國家安全部，隸屬廣東的國安部門。他們攻擊世界各國的電腦設備歷時超過十年，盜竊貿易機密、武器設計、軍事系統及其他信息，造成「數以億計美元」的損失。

兩黑客已令美國承受「數以億計美元」損失

美國司法部指，兩名被告近來瞄凖位於馬里蘭、馬薩諸塞州及加州、正研製新冠病毒疫苗、藥品與檢測技術的多家企業。

起訴書中並未披露受害公司的名稱，但指這些企業分佈全球各地，包括美國、日本、澳大利亞、英國等。

中國的異見人士亦是黑客的目標之一，根據起訴書，兩人向國安部報告了多人的郵箱及密碼，其中包括一名香港社區組織者、西安一家基督教教堂的牧師和一名「六四」天安門示威的抗議者。兩人還盜取了該抗議人士與西藏精神領袖達賴喇嘛的電子通信內容，以及成都一家成都地下教堂的電子郵件。

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至於美方如何發現上述行為？起訴書透，兩人是在入侵漢福德區（Hanford Site）的電腦系統時引起美方調查。漢福德區一度是美國製造核武的地方，冷戰後成為核廢料處理場。

兩人入侵美國核產業區電腦事 遭到發現

起訴書還指，兩名被告目前身處中國境內，表面上受僱於「廣東省國際事務研究中心」，但實際上是為國安部效力的情報人員。他們曾同時在中國成都的電子科技大學學習計算機應用科技。

其中，被告之一的李曉宇在網上常用名為「oro0lxy」，後三個字母為其名字的拼音縮寫。在一個名為T00ls的論壇上，「oro0lxy」早在11年前就註冊成為會員，最新一次上線為起訴書公布前一日。

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BBC中文調查發現，在多個中國的黑客及編程論壇上，都有名為「oro0lxy」的活躍用戶。

多間研新冠疫苗的藥企電腦被入侵

負責國家安全事務的助理司法部長德默斯（John Demers）表示﹐兩名黑客有時會為自己的利益做案，在其中一宗案件中，李曾向受害人勒索價值1.5萬美元（折合11.7萬港元）的虛擬貨幣。

中國駐英大使劉曉明則在twitter上發文稱，一些西方政客聲稱中國正在竊取研究數據。這種指控是對中國科學家及其成就的不尊重，還可能破壞研發方面的國際合作。國際社會必須堅決反對和拒絕這種毫無根據的說法。

美國司法部長巴爾（William Barr）上周在演講中稱，中國黑客針對美國大學和企業，竊取有關新冠肺炎治療的知識產權。

▲ 美國司法部在當地時間周二起訴34歲的李曉宇（Li Xiaoyu，音譯）與33歲的董家智（Dong Jiazhi，音譯），指其涉嫌盜竊了高科技公司的大量數據，並企圖盜竊新冠病毒疫苗機密。

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中國外交部發言人華春瑩當時回應稱，「美方一些人聲稱中國發動網絡攻擊竊取美國疫苗，這很荒謬」。她指，中國在新冠疫苗研發方面的進展領先，「不需要靠偷來取得領先地位」。

兩黑客目前身在中國 目前未知後續法律程序

本月初，美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示，中國政府的間諜和盜竊行動對美國的未來是「最大的長期威脅」。「中國正舉全國之力，用一切必要手段，讓自己成為世界唯一的超級大國」。

雷表示，聯邦調查局目前每10小時就會啟動一宗新的有關中國的反間諜案件。

責任編輯：鄧國強

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