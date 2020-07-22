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【長江暴雨】巢湖水位已超百年一遇標准 沿湖居民緊急疏散（有片）

社會熱點 10:37 2020/07/22

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長江暴雨停不了，南方汛情繼續告急。安徽連日強降雨，致多條江河、湖泊水位暴漲。昨早10時24分，巢湖中廟站水位已達13.36米，新華社報道，該水位系巢湖洪水設防的百年一遇標準。

財新記者注意到，至21日19時12分，該站水位已漲至13.39米，超過該站12.5米的保證水位0.89米，且水位仍在進一步上漲。巢湖中廟站還有兩個可供參考的歷史水位——1991年7月13日該站最高水位測得12.8米，1878年最高水位曾達到13.13米。

7月21日，財新記者沿巢湖環湖大道走訪發現，長臨河鎮沿湖一線每隔一段距離就有一個防汛值守點。在巢湖中廟景區，其臨湖的步行街即十八沓區域已被湖水淹沒，有居民穿著連體防水服涉水通過，水位最深處至其胸部左右，也有居民劃船返家搬運物品。現場值守人員表示，該區域被水淹已有3天，裡面的居民也轉移安置了。

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此外，由於水位持續上漲，在中廟景區通往鳴鳳崗村的沿湖一線已臨時壘起了一個堤壩，用於阻擋漫起來的巢湖水侵入街道。人民網安徽頻道則報道，合肥市防汛抗旱指揮部相關負責人介紹，巢湖水位上漲多方面原因導致，「強降雨，長江水位居高不下，巢湖水外排受限等綜合作用，導致巢湖水位遭遇設防的百年一遇標准。」

巢湖水位已超百年一遇標准 沿湖居民緊急轉移

另據安徽省巢湖管理局官網消息，入梅以來多輪強降雨，巢湖發生超歷史洪水過程，流域內杭埠河、豐樂河、裕溪河、南淝河、派河、兆河發生超歷史洪水，西河發生1955年以來最大洪水。

合肥在線客戶端則報道，巢湖中廟站水位達到巢湖洪水設防的百年一遇標准後，水位仍在緩慢上漲，防汛形勢持續嚴峻，據相關部門和專家研判，巢湖水位或將達到13.5米。目前，合肥正在科學論證、全面防守、加大泄洪力度、加大巢湖大堤值守力度，保障人民生命安全。

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責任編輯：游昊雲

 

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