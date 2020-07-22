【中美角力】崔天凱談華為被打壓 批評美國有政客心態不健康

中美緊張關係持續升級，在華為5G、南海、港區國安法等問題上角力不斷。中國駐美大使崔天凱昨受訪時談及華為問題，批評美國一些政客心態不健康；又指在香港、台灣、南海軍演問題上，美方企圖干涉中國的內政，強調尋求跟美國構建更穩定、強勁的雙邊關係，中美把握好「方向盤」是關鍵。而中方就中美第一階段經貿協議的採購會繼續做下去，雙方工作團隊也保持聯繫。

崔天凱昨晚接受央視節目《新聞1+1》訪問時，稱華為是民營企業，嚴格遵守當地法律，靠自身奮鬥、技術投入，在國際市場贏得一席之地，但美國所作所為不正常，完全違背市場運作規律，亦違背美國多年來鼓吹的自由市場、公平競爭、企業家精神。

他質疑美國似乎覺得別人沒有權力可以發展得很好，稱美國有政客的心態是如果別人發展得好，就覺得是否被對方佔便宜，並千方百計將對方打壓下去，認為這是不良好及不健康的心態。

中方非挑戰美國 須維護自身主權

對於美國據報正研究禁止中共黨員及其家屬入境，崔天凱形容這很荒唐，反映美國部分政客等不願了解中國共產黨和中國人民的血肉聯繫，促摒棄偏見。

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談及香港、台灣、南海軍演等問題時，被問到中美會否走向「新冷戰」、甚至有沒有發生熱戰的空間，崔天凱稱，美方企圖干涉中國內政、損害中國主權、領土完整和國家統一的進程，而不是中方在挑戰美國，中方必須維護自身的主權、安全和發展利益。

但他稱，中方同時尋求跟美國在平等和相互尊重基礎上，構建更加穩定、強勁的雙邊關係，以協調、合作、穩定為基調的中美關係。激活和開放所有對話渠道是必須，而只有實現平衡互利，才是真正積極的結果。

中美需管控分歧 看世界未來

他說，當今世界，中美之間更需要加強合作、管控分歧，同時兩個大國對世界也承擔著很多共同責任。有責任跟其他國家努力構建人類命運共同體，在這個過程中實現各國人民對美好生活的嚮往，實現更好的全球治理。若美方能著眼未來、世界新的現實，是唯一正確的選擇。

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崔天凱又以杜甫的《望岳》啟示中美關係稱，「第一，詩寫的是泰山，泰山在中國人的文化和觀念中代表了一股正氣，所以我們始終要堅持這股正氣。第二，要站得高、看得遠，這一覽眾山小，不是說不把別人都放在眼裡，而是要跳出當前的具體問題，看看世界的未來，看得更長遠一點」。他補充，構建人類命運共同體是任重道遠的事，要把眼光放遠一點，需要站得高、看得遠，堅持住正氣。

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