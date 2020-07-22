【中美角力】內地學者：中國不可能被踢出SWIFT 但單個機構或被精準制裁

中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員徐奇淵撰文認為，美國通過SWIFT（環球同業銀行金融電訊協會）對中國香港及內地進行金融制裁的可能性極小，但對單個金融機構來說，局部、中等程度的精準制裁完全是有可能的，而且這種可能性正在上升。

籲推動人民幣國際化、團結歐洲

《財經雜誌》周二稍晚刊登徐奇淵的文章稱：「中國香港和中國內地被踢出SWIFT的可能性極小，除非美國政府嚴重發瘋。不過現在美國政府也基本接近瘋狂，所以要對最糟糕的情況有所準備、要有理論研究和金融政策上的準備。」

對於美國可能金融制裁中國，文章提出四大觀點：

中國要繼續堅決推進改革開放，一方面做大，做到更加too big to fail（大而不能倒）；另一方面要繼續融入世界經濟，做到更加too connected to fail（太關聯而不能倒）。 對於單個金融機構而言，局部、中等程度的精準制裁完全有可能且可能性正在上升，這是一個比較現實的問題。對於中國金融機構本身而言，應在美國法律框架內，積極維護自身利益。 中國應順勢推動人民幣國際化，同時積極推動國內金融市場的全產業鏈發展。 在中美衝突的漫長歷史進程中，歐洲國家是至為重要的第三方力量，一定要引起高度重視。而且歐洲國家的主權意識也正在崛起和上升，中國有必要努力嘗試理解歐洲的核心價值理念，實現與歐洲國家求同存異、共謀發展。

徐奇淵表示，7月14日，特朗普簽署的《香港自治法案》成為法律。對此法案的曲解甚廣，一時間，誤導式的解讀甚囂塵上。在他看來，中美全面脫鉤的現實條件尚不具備。

「回顧美國製裁伊朗的過程，美國從2005年開始對伊朗實施經濟制裁，三年後切斷CHIPS（紐約清算所銀行美元同業支付系統），2012年切斷SWIFT。」他解釋稱，從伊朗受制裁的漸進升級過程來看，冷戰、熱戰的前提是：第一步雙邊經濟脫鉤、第二步雙邊金融脫鉤。

他表示，「而目前，中國與美國、歐盟的經貿、金融聯繫極為緊密，我們需要保持這種聯繫。」

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責任編輯：蒯宇澄

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