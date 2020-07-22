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【中美角力】美議員倡「加辣」嚴管中概股　不通過審計即除牌

經濟脈搏 11:37 2020/07/22

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【中美角力】美議員倡「加辣」嚴管中概股　不通過審計即除牌

中美角力升級，美國政界推動特朗普政府加大力度，對中國發動金融戰。美國高階議員呼籲將未達到美國審計標準的在美上市中國公司，從美國證券交易所摘牌，並敦促白宮以更強硬立場，向中國施壓。

美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）在一封日期爲7月21日的信中，提出了上述建議。這封信發給了相關政府官員，後者的任務是在8月初之前，要向白宮提供建議、以更好保護投資中國企業的美國人。

【中美金融戰】路透社：美國擬廢止審計協議　預示直接嚴管中概股

【中美金融戰】李小加：美國政治壓力加大 促使大量中概股回流

這些官員包括財政部長姆欽和美國證券交易委員會（SEC）主席克萊頓（Jay Clayton）。

魯比奧致函美國監管部門　要求加強保護美投資者

「在美國交易所上市，但其審計不接受美國當局審查的企業，應該摘牌」，魯比奧寫道。他還說，不向美國審計監管機構公衆公司會計監督委員會（PCAOB）提供審計報告的中國公司，也應被禁止在美國進行首次公開發行（IPO）。

美國財政部、SEC、商品期貨交易委員會（CFTC）和聯邦儲備理事會（FED/美聯儲）均收到了這封信的副本，但沒有立即回應置評請求

【中美金融戰】中概股在美再遇挫 港交所有著數？

【中美金融戰】美參院最新審計法案  最壞結果中概股全退市

路透社此前引述美國國務院高級官員表示，政府計劃廢止一項2013年與中國審計機關簽署的協議。此舉可能預示當局將更廣泛「壓制」在美上市、但卻意圖規避美國規定的中國企業。

路透社報道，美國計劃廢除的中美協議，主要內容是為美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）建立查閱文件流程，讓美方可翻查中國審計人員的執法資料；此協議，原本被視為美國能取得中國金融資訊的一項突破，同時也賦予中國監管機關正當性。

路透分析認為，美國一旦廢止這項中美審計協議，意味美國當局更嚴厲直管在美上市的中國企業。

【中美金融戰】蓬佩奧籲全球交易所收緊上市規則 防範中國企業會計欺詐

【中美角力】特朗普簽署命令緊盯中概股　升級中美金融戰

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責任編輯：鄧國強

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