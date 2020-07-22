【中美角力】美參院報告指控中國發展「數字獨裁主義」 倡組聯盟抗華

中美關係緊張之際，美國參議院周二（21日）發表報告稱，中國正在利用技術崛起發展「數字獨裁主義（digital authoritarianism）」，不僅在國內，並在世界各地監視、控制互聯網和審查信息等。報告提議抵制中國的大規模監視行為，並支持美國總統領導對抗中國的國家聯盟。

報告警告，如果美國及其盟友不採取應對行動，未來互聯網規則將由北京來決定。

美國參議院外交事務委員會首席民主黨議員梅嫩德斯牽頭撰寫這份報告，他稱中國使用人工智能（AI）和生物識別等技術來跟踪公民並控制信息。

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綜合外媒報道，報告指出，在新冠肺炎疫情大流行期間，中國收集大量數據，並更新監測技術的使用。又談到中國的新法律，旨在加強北京對信息的控制，以及對開發有關技術的企業的投資。報告又提到，中國將支持專制的技術，輸出到委內瑞拉，烏茲別克，津巴布韋等地。報告還關注數字監控如何擴展到DNA樣本、指紋，尤其在新疆收集有關數據。

特朗普減少參與國際事務後 國際領導人愈發被中國模式吸引

報告稱，中國出口數字技術是為了增加在其他地方的影響力，並在世界貿易組織(WTO)和世界衛生組織(WHO)等國際組織尋求更大影響力。梅嫩德斯在吹風會稱，中國一直在向世界各地輸出其數字獨裁主義及其工具和戰術，國際領導人愈發被中國模式吸引，特別在特朗普讓美國減少參與國際事務後。

該份報告提出對抗中國崛起的建議，包括立法創建開發美國5G技術的公私合作財團，以及一個「數字權利促進基金」，以抵制中國的大規模監視行為。又支持開設一所網絡軍事服務學院，並支持美國總統領導共同對抗中國的國家聯盟。

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