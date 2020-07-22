【A股急升】上證指數改革落地 滬指半日放量升1.2%

上證綜合指數改革落地 ，A股今日（22日）低開高走，上證指數半日升1.2%，黃金、白銀概念開盤大漲，券商、軍工股亦走強。

截至中午休市，滬指報3360.78點，升1.2%；深成指報13755.66點，升1.62%；創指報2789.03點，升1.92%。

兩市半日成交逾7千億元

滬深兩市成交額略有放量，合計7338億元（人民幣，下同），其中，滬市成交3352億元。北向資金半日淨流入76.96億元，其中滬股通淨流入15.59億元，深股通淨流入61.37億元。

從盤面上看，券商、油服、國防軍工、免稅店概念板塊漲幅居前，養殖業、環保、燃氣居板塊微跌。

修訂後的上證綜指編制方案今日正式實施。上交所指出，此次上證綜合指數編制方案修訂充分借鑒了國際指數編制修訂經驗，立足境內市場發展實際，剔除風險警示股票、延長新股計入指數時間，並納入科創板上市證券。

市場人士分析，指數編制修訂方案的實施使上證綜合指數更加準確表徵上海市場整體表現，為投資者觀測市場運行、進行財富管理提供更理想的標尺。

展望後市，山西證券預料，未來成交量將繼續維持高位，場內資金維持快速流動格局，收益波動率將維持較高水平，中短期板塊輪動格局或將持續，市場整體呈震盪格局，建議投資者不宜頻繁換手操作。

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責任編輯：蒯宇澄

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