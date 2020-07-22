【A股脈搏】滬指震盪收升0.4% 瑞信料A股下半年表現強勁

上證綜合指數改革落地 ，A股今日（22日）今日震盪，上證指數收升0.37%，連升4日，油氣、券商、軍工股亦走強。投行瑞信稱，A股隨著新一輪牛市的開啟，無疑已成為國際資本關注的焦點，相信市場短期震盪調整不會阻礙未來整體上行格局。

A股早盤高開低走，惟午後市場人氣轉低，指數顯著回落，截至收市，滬指報3333.16點，升0.37%；深成指報13657.03點，升0.89%；創指報2769.03點，升1.19%。

兩市成交第十五日破萬億

滬深兩市成交額略有放量至11984億元（人民幣，下同），連續第十五個交易日突破萬億，其中，滬市成交5406億元。北向資金全日淨流入41.7億元，其中滬股通淨流出15.58億元，深股通淨流入60.28億元。

從盤面上看，券商、油服、國防軍工、免稅店概念板塊漲幅居前，養殖業、環保、燃氣居板塊微跌。

修訂後的上證綜指編制方案今日正式實施。上交所指出，此次上證綜合指數編制方案修訂充分借鑒了國際指數編制修訂經驗，立足境內市場發展實際，剔除風險警示股票、延長新股計入指數時間，並納入科創板上市證券。

市場人士分析，指數編制修訂方案的實施使上證綜合指數更加準確表徵上海市場整體表現，為投資者觀測市場運行、進行財富管理提供更理想的標尺。

展望後市，瑞信中國及香港研究主管、中國股票策略師黃翔表示，內地股市無論是融資抑或估值均尚未到達2015年7月的高點，因此繼續看好中國股市，預計A股於今年下半年表現強勁，建議投資者適時逢低吸納。

他並說，散戶高槓桿配資、小盤股被持續爆炒和高估值泡沫等引發2015至2016年牛熊巨變的幾大主要風險轉折指標在本輪行情中多數並未出現。從散戶人氣和交易情況來看，當前股市交投趨向活躍，斷言牛市行情已經終結為時尚早。

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責任編輯：蒯宇澄

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