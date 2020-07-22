【中美貿易協議】國泰君安：維持首階段貿易協議 屬特朗普最優競選策略

國泰君安周三發報告稱，近期中美間的不確定性不斷增加，在香港國安立法、南海主權、華為員工入境美國等一系列問題上，中美進行著激烈博弈，也擾動著市場的神經。報告認為，從現在開始到11月大選，美國總統特朗普的最優策略是，維持中美首階段協議。

報告指出，特朗普希望中方加速落實首階段協議。事實上，1至5月中方完成了對應採購目標598億美元的44%，距離目標差距不小。由於首階段協議的內容覆蓋非常廣，所以只要協議積極落實，特朗普能通過加大農產品和工業品出口，討好搖擺州的農民和工人。

▲ 國泰君安：維持首階段貿易協議 屬特朗普最優競選策略

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另外，2020年是美國大選年，在疫情衝擊和反種族主義運動的雙重打擊下，共和黨選情告急，所以特朗普有非常強的主觀訴求，通過政治上對華強硬，不斷出牌轉移視線，從而爭取鷹派選民，這也是美國大選年歷任美國總統候選人的慣用手段。

然而，報告認為，在中美貿易協議下，中美經貿摩擦的規模和程度在或相對有限。報告解釋，中方多次表態，落實首階段協議，雙方都要創造有利條件，但強調落實協議的承諾和行動是認真的。

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因此，首階段協議是中方的籌碼，能起到威懾特朗普的作用，也是現階段中美經貿關係的壓艙石和穩定器。

值得注意，首階段協議暫經受住了華為事件和香港國安立法的雙重壓力測試。報告認為，特朗普會在維持中美首階段協議下，繼續對華強硬出牌轉移視線，以做到「魚與熊掌兼得」。

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責任編輯：游昊雲

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