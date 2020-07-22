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蓬佩奧重推印太戰略圍堵中國 美日印澳料首次齊腳軍演

國情動向 12:15 2020/07/22

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【中美角力】蓬佩奧重推印太戰略圍堵中國 美日印澳料首次齊腳軍演

美國國務卿蓬佩奧與英國討論聯手遏制中國，表示美英需要印度、澳洲等國加入，實際上重推「印太戰略」之際，印度預料即將拍板，首次邀請澳洲加入印度、美國、日本「馬拉巴爾海軍軍演」。成事的話，會是美國、日本、印度、澳洲4個印太戰略構想核心國家，歷來第一次聯合軍演；美國建立「亞洲版北約」圍堵中國會近一步。

印度傳媒近日多番以幾乎肯定的語調報道，印度政府會在7月底正式邀請，澳洲加入今年馬拉巴爾海軍軍演，這會意味印度戰略發生顯著轉向。

印度過去也許礙於北京壓力，對澳洲加入馬拉巴爾軍演顯得有保留，2年前更拒絕澳洲參加。

馬拉巴爾軍演（Exercise Malabar）始於1992年，初時只是印度與美國海軍每年在印度洋海域演習，但軍演海域逐步擴至西太平洋；日本2015年正式加入成為第三個固定成員；澳洲及新加坡亦曾參與軍演，但並非固定成員。

印度現在的盤算顯然出現巨大轉變。印度與中國6月中爆發45年來，首次有人喪命邊境流血衝突，印度軍隊承受96人死傷，印度國內爆發反華浪潮。時值中國與澳洲因為新冠肺炎疫情議題鬧僵，而美國再次積極嘗試拉攏多國圍堵中國，澳洲加入馬拉巴爾軍演，不排除意味美國印太戰略正式成形。

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事實上，中印流血衝突前，印度6月初已跟澳洲簽署防務合作協議，容許兩國軍隊使用對方基地作物流支援之用。印度、澳洲、美國、日本近年亦有意建立對話機制，4國外長去年在聯合國大會期間首次聯合會談。

印度與美國海軍本周也在孟加拉灣一帶海域聯合演練，美國海軍形容這是高端演習。據悉演習可能涉及美印兩軍電子與網絡合作，以確保戰時能夠溝通暢順，這反映美國與印度戰略互信正在增強。

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責任編輯：連兆鋒

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