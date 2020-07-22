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【大灣區】大灣區內地事業單位招聘港澳居民 要求擁護中共領導

國情動向 12:43 2020/07/22

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廣東省人力資源和社會保障廳，近期公布粵港澳大灣區（內地）事業單位公開招聘港澳居民的《管理辦法（試行）》，提到港澳居民參加相關公開招聘，應具備一系列條件，包括擁護中國共產黨領導和社會主義制度、維護祖國的統一、安全、榮譽和利益，應徵時需提交無犯罪記錄等文件。

根據《管理辦法》，港澳居民是指香港特別行政區、澳門特別行政區永久性居民中，無外國居留權的中國公民。而參加廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶9市及省直駐上述各地事業單位編制內崗位公開招聘的，適用該辦法。

不得有危害國家安全行為

《管理辦法》提到，港澳居民參加粵港澳大灣區（內地）事業單位公開招聘，應具備一系列條件，除了具有中國國籍、遵守中國憲法和法律法規，要擁護中國共產黨領導和社會主義制度，並維護祖國的統一、安全、榮譽和利益，不得有危害祖國的統一、安全、榮譽和利益的行為。亦要具有良好的品行，遵守公共秩序，尊重社會公德等。

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獲聘請的港澳居民將享受事業單位工作人員薪酬、養老保險、醫療保障等待遇。而其香港或澳門永久居民身份證及回鄉證自行保管，可根據生活需要往返內地及港澳；出國（境）執行公務的，按照國家和省相關管理規定，將有關證件交由規定部門保管。因私出國的，執行國家和省相關管理規定。

根據內地「事業單位登記管理暫行條例」，事業單位指當局為社會公益目的，由國家機關舉辦或者其他組織利用國有資產舉辦的，從事教育、科技、文化、衛生等活動的社會服務組織。

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