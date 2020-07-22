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【中美角力】中國休斯敦使館外「燒紙」驚動當地消防 使館需在周五遷出（有片）

國情動向 14:51 2020/07/22

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中國休斯敦使館外「燒紙」　驚動當地消防（有片）

《休斯敦紀事報》引述當地警方指出，有人報警稱中國駐蒙特羅斯領事館於當地時間周二發生火警，消防到場了解後發現是有人在領事館外的垃圾桶燒紙，暫時沒受傷報告。

當地傳媒報道，領事館需在本周五下午4點前遷出現址，但未知與館內人員燒文件是否有關。對於為何領事館需遷出現址，警方指要問美國國務院或美國總統特朗普。

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報道指，火警晚上8時許報告，地點為德州侯斯頓蒙特羅斯大道3417號，而該位置正是中國總領事館所。警方透露，他們接獲文件被燒的報告。

現場所見，有黑煙從建築物範圍內飄出。有住在領事館旁邊的觀眾拍到現場有幾個打開的箱子或容器火焰，看到有人將東西扔入燃燒的垃圾桶內。消防到場後，未有進入建築物範圍內。

據《侯斯頓紀事報》（Houston Chronicle）指，有目擊者看有人在建築物外面燒紙，事件中未有人受傷報告。警察無權進入位於的該設施。

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責任編輯：游昊雲

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