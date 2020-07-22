【中美角力】中美關係壞到何境地？崔天凱：連對話都沒有了（有片）

▲ 【中美角力】中美關係壞到何境地？崔天凱：連對話都沒有（有片）

中美角力白熱化，中美關係目前究竟有多糟？中國駐美大使崔天凱昨天（21日）言，「現在連對話都沒有，應該說是很不正常的情況」。

中國駐美大使館官網發布，崔天凱21日接受中央電視台節目「新聞1+1」主持人白岩松連線直播專訪，他回應中美關係目前狀況時，作出了以上表示。

崔：要防兩國關係向錯誤方向 越滑越遠

中國外交部長王毅9日在中美智庫媒體視訊論壇說，中美關係面臨建交以來最嚴重的挑戰；他提出「激活和開放對話渠道」、「梳理和商定交往的清單」以及「聚焦和展開抗疫合作」等3點建議，盼推動中美關係「重回正軌」。

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根據發布，崔天凱說，現在中美關係並沒有處於完全停擺或停頓的狀態，但中方高度關切的是它可能滑向錯誤的方向，這是一個關鍵問題。

我們要盡最大努力，防止兩國關係在錯誤的方向越滑越遠，甚至掉到有些人聲稱的「陷阱」中。

當被問及王毅9日提出的3點建議，崔天凱說，他認為啟動和開放所有對話管道是必須的。如果沒有對話，兩國之間怎麼溝通？怎麼拓展合作？怎麼管控分歧？「現在連對話都沒有，應該說是很不正常的情況」。

「如果連積極對話都沒有 又談何積極的結果？」

他表示，當然有時美方會說，「我們不能為對話而對話，要以結果為導向」。中國當然也希望有好的、積極的成果，「但以結果為導向不意味著只實現你的要求，而不管我的要求，甚至損害我的利益，這不是一個平衡的結果」。

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崔天凱強調：

如果連積極的對話都沒有，又談何積極的結果？它不可能從天上掉下來。

當被問及現在實現3點建議的難度是否較大，崔天凱說，參加中美智庫媒體論壇的也有不少美方人士，據了解，他們對王毅的講話反應比較積極。他也給很多美方人士寫了信，轉送了王毅的講話稿。根據目前收到的反應，他們都很「重視」王毅的這幾點建議。

崔天凱並指出，自中美第一階段經貿協定簽署以來，雙方都做了很多努力在推進執行，實際上雙方經貿團隊在工作層也保持著聯繫。

「現在是美方企圖干涉中國內政 非中國挑戰美國」

他說，「我們承諾要做的事情都在做，包括像金融領域及其他服務領域的開放，一些採購也都在做。因為這些首先是我們自身改革開放的需要，是經濟發展的需要，也是我們老百姓對美好生活嚮往的需求，所以我們肯定會繼續做下去」。

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針對外界擔心中美關係會不會走向「新冷戰」，甚至可能發生熱戰，崔天凱表示：

我跟好多美國人說過，你們去看一看地圖，你們成天跟我們糾纏的一些事情，其實不是在中國的領土上，就是在中國的家門口。難道你們要把中國所有的省、市、自治區都變成中美之間的問題嗎？

他說，事實很明顯，是美方企圖干涉中國的內政，損害中國的主權、領土完整和國家統一的進程，「並不是我們在挑戰美國」。

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責任編輯：鄧國強

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