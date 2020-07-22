  • 32°C
香港時間 : 2020722日 (三) 13:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】中美關係壞到何境地？崔天凱：連對話都沒有了（有片）

國情動向 13:07 2020/07/22

分享：

【中美角力】中美關係壞到何境地？崔天凱：連對話都沒有（有片）

中美角力白熱化，中美關係目前究竟有多糟？中國駐美大使崔天凱昨天（21日）言，「現在連對話都沒有，應該說是很不正常的情況」。

中國駐美大使館官網發布，崔天凱21日接受中央電視台節目「新聞1+1」主持人白岩松連線直播專訪，他回應中美關係目前狀況時，作出了以上表示。

崔：要防兩國關係向錯誤方向　越滑越遠

中國外交部長王毅9日在中美智庫媒體視訊論壇說，中美關係面臨建交以來最嚴重的挑戰；他提出「激活和開放對話渠道」、「梳理和商定交往的清單」以及「聚焦和展開抗疫合作」等3點建議，盼推動中美關係「重回正軌」。

【中美角力】崔天凱談華為被打壓 批評美國有政客心態不健康

【港區國安法】駐美大使崔天凱：香港長期國安不設防 致外部勢力搗亂

根據發布，崔天凱說，現在中美關係並沒有處於完全停擺或停頓的狀態，但中方高度關切的是它可能滑向錯誤的方向，這是一個關鍵問題。

我們要盡最大努力，防止兩國關係在錯誤的方向越滑越遠，甚至掉到有些人聲稱的「陷阱」中。

當被問及王毅9日提出的3點建議，崔天凱說，他認為啟動和開放所有對話管道是必須的。如果沒有對話，兩國之間怎麼溝通？怎麼拓展合作？怎麼管控分歧？「現在連對話都沒有，應該說是很不正常的情況」。

「如果連積極對話都沒有　又談何積極的結果？」

他表示，當然有時美方會說，「我們不能為對話而對話，要以結果為導向」。中國當然也希望有好的、積極的成果，「但以結果為導向不意味著只實現你的要求，而不管我的要求，甚至損害我的利益，這不是一個平衡的結果」。

【中美角力】白宮鷹派為何強調  打擊「中共」非中國？

【中美角力】「一些人位置高不意味智商高」 崔天凱駁美政客

崔天凱強調：

如果連積極的對話都沒有，又談何積極的結果？它不可能從天上掉下來。

當被問及現在實現3點建議的難度是否較大，崔天凱說，參加中美智庫媒體論壇的也有不少美方人士，據了解，他們對王毅的講話反應比較積極。他也給很多美方人士寫了信，轉送了王毅的講話稿。根據目前收到的反應，他們都很「重視」王毅的這幾點建議。

崔天凱並指出，自中美第一階段經貿協定簽署以來，雙方都做了很多努力在推進執行，實際上雙方經貿團隊在工作層也保持著聯繫。

「現在是美方企圖干涉中國內政　非中國挑戰美國」

他說，「我們承諾要做的事情都在做，包括像金融領域及其他服務領域的開放，一些採購也都在做。因為這些首先是我們自身改革開放的需要，是經濟發展的需要，也是我們老百姓對美好生活嚮往的需求，所以我們肯定會繼續做下去」。

【中美角力】美倘發中共黨員制裁令　環球網：比中美斷交更嚴重

【中美角力】美要禁中共黨員入境？華春瑩：和十四億中國人作對

針對外界擔心中美關係會不會走向「新冷戰」，甚至可能發生熱戰，崔天凱表示：

我跟好多美國人說過，你們去看一看地圖，你們成天跟我們糾纏的一些事情，其實不是在中國的領土上，就是在中國的家門口。難道你們要把中國所有的省、市、自治區都變成中美之間的問題嗎？

他說，事實很明顯，是美方企圖干涉中國的內政，損害中國的主權、領土完整和國家統一的進程，「並不是我們在挑戰美國」。

【中美角力】「中共黨員親屬關係聯繫半個中國」 胡錫進：精準打擊中共是幻想

【中美角力】美擬禁中共黨員赴美？ 華春瑩嘆美國可悲 胡錫進斥「破壞世界和平」

美媒：特朗普擬禁中共黨員及家屬入境美國 驅逐在美者

【港區國安法】蓬佩奧稱將限制損港自治中共官員簽證

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】胡錫進評白宮神秘智囊：余茂春太早離開中國（有片）
今日
【中美角力】胡錫進評白宮神秘智囊：余茂春太早離開中國（有片）
中美諜戰內幕曝光　中國黑客被指圖涉新冠疫苗機密
今日
中美諜戰內幕曝光　中國黑客被指圖涉新冠疫苗機密
【中美角力】崔天凱談華為被打壓 批評美國有政客心態不健康
今日
【中美角力】崔天凱談華為被打壓 批評美國有政客心態不健康
【中美角力】內地學者：中國不可能被踢出SWIFT 但單個機構或被精準制裁
今日
【中美角力】內地學者：中國不可能被踢出SWIFT 但單個機構或被精準制裁
【中美角力】美議員倡「加辣」嚴管中概股　不通過審計即除牌
今日
【中美角力】美議員倡「加辣」嚴管中概股　不通過審計即除牌
內政 外交 中美關係 王毅 崔天凱 中國外交部 中國 美國 中央電視台

上一篇文章

【中英關係】告別「黃金時代」 中英吞雙輸苦果

下一篇文章

【中美角力】美起訴2中國黑客竊新冠病毒研究資料 駐英大使斥毫無根據（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】「我們希望建立聯盟」 美英釋聯手遏制中國強烈訊號
【中美角力】「我們希望建立聯盟」 美英釋聯手遏制中國強烈訊號
英國脫歐又制裁中俄 為何比美國更「激進」？
英國脫歐又制裁中俄 為何比美國更「激進」？
【中英關係】告別「黃金時代」 中英吞雙輸苦果
【中英關係】告別「黃金時代」 中英吞雙輸苦果
【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春
【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春
【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰
【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰
【中美角力】中國伊朗巨額合作 美國頭癢3大壓力
【中美角力】中國伊朗巨額合作 美國頭癢3大壓力