【內地水災】鄱陽官媒稱「洪災不是徹頭徹腦的壞東西」 網民斥喪事喜辦

內地南方暴雨不停，多地遭洪水侵襲。在災情嚴重的江西鄱陽縣，當地縣委主辦的媒體卻發表文章《洪災也不是一個徹頭徹腦的壞東西》，指洪災催生了善、感天動地的故事，洪災的惡還不至於壞到透頂。

文章引來網民非議，形容文章所言是「洪水要了你的命，但鼓舞了我的精神」，斥其喪事當喜事辦，批評唱讚歌的才是壞東西。目前文章已被刪除。

鄱陽災情嚴重

據搜狐新聞官方微博，鄱陽縣委主辦的鄱陽報社旗下公眾號「鄱陽發布」昨日（21日）發文，稱「歷史罕見的洪災太壞太猖獗了，我們的家園被它摧殘得支離破碎」，「但理性且頑強的我們沒有咒天罵地，反而激起了戰天斗地的昂揚鬥志」，「在滾滾洪流中不僅僅是惡浪的張牙舞爪，還有人性的光輝在浩蕩中閃亮... ...洪災的惡不全是惡，它也催生了善，你能說它是徹頭徹腦的壞東西嗎？」

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文章大讚抗洪官兵、成百上千退伍軍人、犒勞隊伍，稱「守望家園，心手相牽，互相幫襯的情分是比洪流更澎湃的暖流」、「同舟共濟，同甘共苦，共克時艱的魔力相比洪魔更具洪荒偉力」。

特大洪災幾度改變了鄱陽的水陸版圖

給鄱陽人帶來了巨大創傷和深重災難

但也催化出了許許多多的感天動地的湖城故事

在災難中重生

在磨礪中崛起

可見，洪災的惡還不至於壞到透頂

當暖流戰勝洪流而成為主流

. . .

當這些偉大的抗洪精神被我們繼承和發揚

洪災的破壞力就將日趨消弭

取而代之的凝聚力戰鬥力和強盛的自愈力 --取自《洪災也不是一個徹頭徹腦的壞東西》

最後，文章鼓勵網民點讚、轉發該文。

不過，文章引起爭議，皆因鄱陽縣早前洪災災情嚴重，有圩堤崩堤，大片村莊和農地被淹，數以十萬計人數災，網民批評文章「喪事喜辦」。

內地網民反應：

我家淹沒了，哭不出來了，你卻鼓舞我精神？你可是徹頭徹尾的壞東西，滾。 十四億人共一哭，縱做鬼，也幸福 智商但凡超過90寫不出這樣的玩意來 人在前線累得要死，老百姓為了顧全大局家都沒了，他還讚揚起洪水猛獸了？

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