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【新冠肺炎】武漢患者肺移植後出院 全球10換肺者中首位　

社會熱點 14:51 2020/07/22

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因新冠肺炎導致肺部不可逆纖維化、接受湖北首例肺移植手術92天後，65歲的患者崔志強周二（21日）出院，成為全球10宗換肺者中首名出院的患者。在換肺前，他曾使用人工肺（ECMO）62日，一度被認為「救不過來」。

中國共進行6宗新冠肺炎肺移植手術

據報道，新冠肺炎疫情發生後，中國是全球最早開展肺移植救治因新冠肺炎導致肺部不可逆纖維化患者的國家，包括崔志強在內，目前已成功開展6宗新冠肺炎肺移植手術。其餘4宗分別來自意大利、美國、 奧地利和南韓。

今年1月23日，崔志強出現發熱症狀，2月7日確診新冠肺炎後入院。 2月17日其病情急速惡化，次日緊急接受人工肺治療。治療期間，崔志強核酸檢測多次呈陰性，但新冠肺炎已導致他的雙肺出現不可逆的肺纖維化、呼吸衰竭，他無法脫離呼吸機和人工肺輔助，生命一度危在旦夕。

武漢大學人民醫院重症醫學科副教授李光稱，手術後崔志強經歷了術後排斥和感染、出血，還有胃腸功能紊亂等一系列問題。但經多月不斷調整治療後，崔的各項身體指標已達到出院標準，經專家反覆評估後，決定讓他出院。

仍需康復治療

崔志強累計住院達166天，其女兒崔瑛指出，目前父親還未完全恢復，出院後還需要轉去康復醫院接受康復治療，「躺的時間太久了，他現在不能走路，也不能進食，還需要鍛煉恢復。」

據了解，崔志強是武漢大學人民醫院抗疫期間收治的所有5510名住院患者中，最後一名出院的病人。

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責任編輯：蒯宇澄

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