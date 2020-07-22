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中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」

國情動向 14:33 2020/07/22

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【中美角力】中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」

中美關係緊繃之際，中國駐美國休斯敦領事館人員被拍到火燒文件，驚動休斯敦消防部門出動。中國領事館燒文件，消息在網上引起討論和關注。不過，燒文件其實也是政府銷毀機密材料的慣用手段，比使用碎紙機更為安全。1979年美國駐伊朗大使館人質事件前，美方人員單單把文件碎掉，結果最終洩密。

中國駐休斯敦領事館於當地周二（21日）傍晚冒出白煙，有民眾表示聞到領事館內傳出紙張燃燒氣味。網上片段顯示，領事館內人員在中庭設置多個鐵桶，在內焚燒物品。

中國駐美國休斯敦領事館人員，被拍到在館內中庭焚燒物品

從衛星地圖可以辨認，片段中建築確是中國駐休斯敦領事館，而片段相信於領館斜對面高樓拍攝。

美國傳媒報道，休斯敦消防部門接報後，出動消防車到場，但消防員未能進入領事館；館內火源其後熄滅，沒有人在事件中受傷。

休斯敦電視台KHOU 11引述消息人士指出，休斯敦中國領事館需要在本周五（24日）下午4時前遷出，但未知與使館人員事前焚燒文件有關。

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中國領事館燒文件一幕被外界拍到引起好奇，但事實上使領館燒文件並非甚麼奇怪舉動，美國政府也習慣這樣做。

美國中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）等經常處理大量機密的部門，一般都以焚燒方式將文件銷毀，以滿足美國政府保密規定。而燒文件前也有規矩，通常先把文件放入特定紙袋，以示需要焚燒銷毀，這些紙袋稱為「burn bag」（燃燒袋／焚燒袋）。

燒文件專用焚燒袋「burn bag」

美國過往也曾因未有火燒機密材料，而領受過教訓。伊朗1979年伊斯蘭革命，爆發美國大使館人質事件。美國大使館人員事前雖有銷毀文件，但因館內火爐故障，只使用了碎紙機把文件碎掉。

伊朗方面其後不厭其煩，以人手逐一把紙碎還原成機密文件，並表示揭發了不少美國間諜和美國針對伊朗的計劃。伊朗人重組碎紙一幕，在電影《ARGO救參任務》中也有出現。

伊朗人手還原美國大使館碎掉文件

此外，日本1941年偷襲美國珍珠港前，日本在美使領館也接獲命令，將敏感文件以火燒形式銷毀。這是使領館處理機密文件另一著名歷史例子。

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