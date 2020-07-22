習近平保證不鎖國　澄清外界對「內循環」疑慮

國務院副總理劉鶴日前一番有關經濟「內循環」的說法，在輿論場引發「鎖國」議論。中共總書記習近平周二（21日）在企業家座談會上強調，以國內大循環為主體的經濟，「絕不是關起門來封閉運行」。

新華社報道，習近平下午在北京主持召開企業家座談會並發表講話，向廣大國有企業、民營企業、外資企業、港澳台資企業、個體工商戶為疫情防控和經濟社會發展作出的貢獻，表示衷心感謝。

習：國內大循環是要發揮內需潛力

他說，新冠肺炎疫情對中國和世界產生巨大衝擊，中國很多市場主體面臨前所未有的壓力；但中國在疫情防控和經濟恢復上都走在世界前列，「情況比預料的要好」，要努力把疫情造成的損失補回來，爭取全年經濟發展好成績。

習近平：要逐漸形成以國內大循環為主體新格局

習近平在企業家座談會上講話（全文）

習近平強調，在當前保護主義上升、世界經濟低迷、全球市場萎縮的外部環境下，必須集中力量辦好自己的事，「充分發揮國內超大規模市場優勢，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局」。

他說，以國內大循環為主體，絕不是關起門來封閉運行，而是透過發揮內需潛力，使國內市場和國際市場更好聯通，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源，實現更加強勁可持續的發展。

他表示，從長遠看，經濟全球化仍是歷史潮流，各國分工合作、互利共贏是長期趨勢。中國要堅持深化改革、擴大開放，加強科技領域開放合作。

劉鶴6月18日在上海「陸家嘴論壇」上提出，中國仍面臨經濟增長趨緩的較大壓力，「一個以國內循環為主、國際國內互促的『雙循環』發展的新格局，正在形成」，這段話卻被部分人士解讀為「經濟內循環是要閉關鎖國」，引發議論。

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習近平周二在座談會中，除了重申各級政府要落實一系列支持市場主體、友善營商環境的政策措施，以及要高度重視支持個體工商戶發展之外，還強調企業要「愛國」。

習近平強調企業要「愛國」

他說，企業家要在愛國、創新、誠信、社會責任和國際視野等方面不斷提升自己，努力成為新時代構建新發展格局的生力軍。要增強愛國情懷，把企業發展和國家繁榮、民族興盛、人民幸福緊密結合在一起，主動「為國擔當、為國分憂」。

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座談會上有7名企業家代表發言，包括國有企業代表如海康威視數位技術股份有限公司董事長陳宗年、外資企業代表如微軟全球資深副總裁洪小文、民營企業代表如武漢高德紅外股份有限公司董事長黃立等人。

全國政協主席汪洋、中央書記處書記王滬寧，國務院副總理韓正、中共中央辦公廳主任丁薛祥、劉鶴等人都出席這場企業家座談會。

責任編輯：鄧國強