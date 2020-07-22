【中美角力】新疆書記陳全國回應制裁：沒興趣去美國 在美也無資產

美國早前以嚴重侵犯新疆少數民族的人權為由，制裁中央政治局委員、新疆黨委書記陳全國等4名中國官員，凍結其在美國資產等，陳等3人及其家屬亦禁入境美國。官媒新華社昨日凌晨刊登陳全國等人回應制裁，陳稱「本人根本沒有興趣去美國，在美國也沒有一分一厘的資產」。

陳全國受訪時表示，新疆事務純屬中國內政，任何外部勢力包括美國政客都沒權利資格說三道四、橫加干涉，批評美國所謂的制裁是「赤裸裸、蠻橫無理的霸權行徑」，對此強烈譴責和堅決反對。

稱很多美政客未赴新疆卻「造謠」 令人不齒

他稱，所謂制裁是美國政客「自取其辱的醜陋鬧劇和令人作嘔的拙劣把戲」，根本嚇唬不了誰。l 中方將堅定捍衛國家主權安全發展利益，繼續堅定不移打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力。任何外部勢力的干擾阻撓都是徒勞無效。

陳全國指出，事實勝於雄辯，新疆已連續3年7個月沒有發生暴恐案（事）件，各族人民群眾安居樂業，「許多美國政客根本沒有來過新疆，卻敢閉著眼睛造謠，實在令人不齒」。

他又說，美方的所作所為完全站在2500萬新疆人民、14億中國人民、人類道義和良知的「對立面」。美方必須停止以任何形式干涉新疆事務和中國內政。

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美國財政部早前公布，按《全球馬格尼茨基人權問責法案》，對中國新疆維吾爾自治區公安廳，及新疆4名現任或前任政府官員實施制裁，包括陳全國、新疆前政法委書記朱海侖、新疆公安廳黨委書記兼廳長王明山，以及新疆前公安廳黨委書記霍留軍。其在美資產、直接或間接持有的實體將被全數凍結。美國將禁止在美人士與制裁名單的個人及其擁有實體作商品或服務交易。美國國務院同時宣布，對陳全國、朱海侖、王明山施加簽證限制，其直系親屬亦無法入境美國。

新疆公安廳長：被制裁感榮幸

朱海侖、王明山接受新華社採訪時都表示，自己不會去美國，在美國也沒有任何資產。王明山更稱，被列入美國制裁名單感到很榮幸、很光榮。霍留軍也稱，對於被制裁，他和家人都感到非常自豪，奉勸美方不要再違背良知、無事生非，否則必將自取其辱、自食惡果。

中方稍早已反制美國，宣布對美國國會行政部門中國委員會以及4名官員實施對等制裁，涉魯比奧（Marco Rubio）等3名對華鷹派的議員。

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