【中美角力】美要求中國駐休斯敦總領館72小時內關閉 中方稱將作出必要反應

▲ 【中美角力】外交部證實駐休斯敦總領館被要求關閉 稱將作出必要反應

中美角力持續升溫，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進指出，美國要求中方在72小時內關閉駐休斯敦總領事館，是「喪心病狂」。外交部證實美方突然要求關閉使館，並敦促美方立即撤銷決定，否則中方必將作出正當和必要反應。

中國駐美國休斯敦總領事館早前被拍到館內有人焚燒文件，驚動當地消防出動，但消防員未進入領事館。

外交部指這是美對華前所未有的升級行動

外交部發言人汪文斌今日在記者會上表示，7月21日，美方突然要求中方關閉駐休斯敦總領館，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。中方予以強烈譴責。

汪文斌指，一段時間以來，美國政府不斷向中方甩鍋推責，對中國進行污名化攻擊，無端攻擊中國的社會制度，無理刁難中國駐美外交領事人員，對中國在美留學人員進行恐嚇、盤查，沒收個人電子設備，甚至是無端拘押。此次美方單方面限時關閉中國駐休斯敦總領館，是美對華採取的前所未有的升級行動。

他提到，美方去年10月和今年6月兩次對中國駐美外交人員無端設限，多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品。由於近期美方肆意污名化和煽動仇視，中國駐美使館近期已經收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅。美駐華使館網站更是經常公然刊登攻擊中國的文章。「是誰在干涉別國內政，是誰在搞滲透、搞對抗，事實一目了然」。

他又說，美方聲稱美中關係不對等，這是美方的慣用藉口，毫無道理。事實上，單就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠遠多於中方。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。如果美方一意孤行，中方必將採取措施堅決應對。

胡錫進稱這是瘋狂的行動 華府已毫無底線

胡錫進早先在微博發貼文說：

美國政府悍然要求中國在72小時內關閉位於休斯敦總領館，這是一個瘋狂的行動。他指出，休斯敦總領館是中國在美國開的第一個總領館，美方不僅要求關閉它，而且只給出中方3天的撤離時間，這完全是喪心病狂的表現。看來華盛頓已經毫無底線，這屆美國政府真是什麼都能幹出來。

中國駐休斯敦領事館於當地周二（21日）傍晚冒出白煙，有民眾表示聞到領事館內傳出紙張燃燒氣味。網上片段顯示，領事館內人員在中庭設置多個鐵桶，在內焚燒物品。

美國傳媒報道，休斯敦消防部門接報後，出動消防車到場，但消防員未能進入領事館；館內火源其後熄滅，沒有人在事件中受傷。

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