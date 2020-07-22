  • 33°C
香港時間 : 2020722日 (三) 16:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中國海警船連續百日航行釣島 日方嚴正抗議

國情動向 15:46 2020/07/22

分享：

中國海警船到今天為止，已連續100天在釣魚台列嶼周邊海域航行，這是從日本政府2012年「國有化」釣魚台列嶼以來最長紀錄，日本政府持續嚴正抗議。

日本放送協會（NHK）報道，日本第11管區海上保安本部今天表示，4艘中國海警船正航行在「領海」外的鄰接區。

截至日本時間今天上午9時止，有3艘中國海警船航行在主島釣魚台（日本稱魚釣島）南方約28公里到32公里處，另一艘中國海警船則在南小島以南約32公里處航行。

中國海警船連續百日航行釣島 日方嚴正抗議

【港區國安法】日政界倡讓港人長居日本　恐為中日關係投震撼彈

冀分散生產基地 日本政府斥資700億助企業撤華

中國海警船從4月14日到今天止，連續100天在釣魚台列嶼周邊海域航行，創2012年以來最長紀錄。

在這100天內，中國海警船曾反覆在日本宣稱的「領海」內接近日本漁船，日本海上保安本部為避免中國海警船接近「領海」，持續進行警告監視。

日本內閣官房長官菅義偉上午在記者會上表示，中國方面持續進行活動是極為嚴重狀況，日本政府除了由海上保安廳巡邏船在現場海域警告外，也透過外交管道不斷持續嚴正抗議。

緊跟美國制華？日本修改應對中國軍機標準

日本防衛白皮書：台灣已完全沒有能力應付大陸導彈

他說，站在日本政府立場，基於堅決捍衛領土、領海與領空的政策方針，持續抱持緊張感，由相關部會合作努力蒐集情報，確保「尖閣諸島」周邊的萬全警戒。同時，對中國方面，也持續以毅然態度冷靜因應。

美國國務院發言人21日答覆NHK記者提問時說，美方立場沒有改變，「尖閣諸島」屬明訂美方協防義務的日美安全保障條約適用範圍。

【港區國安法】日本恐損經濟　擬不緊跟美制裁中國

【港區國安法】日本：若港區國安法通過將「非常遺憾」 或影響習訪日

【港區國安法】安倍擬主導G7發表涉港聲明 中國外交部：嚴重關切

【中日關係】中國船釣島海域巡航 日執政自民黨促擱置習近平訪日

責任編輯：游昊雲

相關文章

【港區國安法】日政界倡讓港人長居日本　恐為中日關係投震撼彈
2020/07/20
【港區國安法】日政界倡讓港人長居日本　恐為中日關係投震撼彈
緊跟美國制華？日本修改應對中國軍機標準
2020/07/20
緊跟美國制華？日本修改應對中國軍機標準
中美諜戰內幕曝光　中國黑客被指圖涉新冠疫苗機密
今日
中美諜戰內幕曝光　中國黑客被指圖涉新冠疫苗機密
蓬佩奧重推印太戰略圍堵中國 美日印澳料首次齊腳軍演
今日
蓬佩奧重推印太戰略圍堵中國 美日印澳料首次齊腳軍演
外交 菅義偉 中國 日本海 日本 美國 美國國務院

上一篇文章

【中美角力】美要求中國駐休斯敦總領館72小時內關閉 中方稱將作出必要反應

下一篇文章

【中美角力】新疆書記陳全國回應制裁：沒興趣去美國 在美也無資產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中英關係】告別「黃金時代」 中英吞雙輸苦果
【中英關係】告別「黃金時代」 中英吞雙輸苦果
【中美角力】中國伊朗巨額合作 美國頭癢3大壓力
【中美角力】中國伊朗巨額合作 美國頭癢3大壓力
【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰
【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰
【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春
【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春
英國脫歐又制裁中俄 為何比美國更「激進」？
英國脫歐又制裁中俄 為何比美國更「激進」？
【中美角力】「我們希望建立聯盟」 美英釋聯手遏制中國強烈訊號
【中美角力】「我們希望建立聯盟」 美英釋聯手遏制中國強烈訊號