中國海警船到今天為止，已連續100天在釣魚台列嶼周邊海域航行，這是從日本政府2012年「國有化」釣魚台列嶼以來最長紀錄，日本政府持續嚴正抗議。

日本放送協會（NHK）報道，日本第11管區海上保安本部今天表示，4艘中國海警船正航行在「領海」外的鄰接區。

截至日本時間今天上午9時止，有3艘中國海警船航行在主島釣魚台（日本稱魚釣島）南方約28公里到32公里處，另一艘中國海警船則在南小島以南約32公里處航行。

▲ 中國海警船連續百日航行釣島 日方嚴正抗議

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中國海警船從4月14日到今天止，連續100天在釣魚台列嶼周邊海域航行，創2012年以來最長紀錄。

在這100天內，中國海警船曾反覆在日本宣稱的「領海」內接近日本漁船，日本海上保安本部為避免中國海警船接近「領海」，持續進行警告監視。

日本內閣官房長官菅義偉上午在記者會上表示，中國方面持續進行活動是極為嚴重狀況，日本政府除了由海上保安廳巡邏船在現場海域警告外，也透過外交管道不斷持續嚴正抗議。

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他說，站在日本政府立場，基於堅決捍衛領土、領海與領空的政策方針，持續抱持緊張感，由相關部會合作努力蒐集情報，確保「尖閣諸島」周邊的萬全警戒。同時，對中國方面，也持續以毅然態度冷靜因應。

美國國務院發言人21日答覆NHK記者提問時說，美方立場沒有改變，「尖閣諸島」屬明訂美方協防義務的日美安全保障條約適用範圍。

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責任編輯：游昊雲