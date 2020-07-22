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【中美角力】美防長盼年內訪華　分析：應「讓子彈飛一會兒」

國情動向 16:31 2020/07/22

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中美關係因新冠肺炎疫情、貿易、南海主權爭議及華為5G等議題變得緊張之際，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）周二（21日）稱希望年底前訪問中國，討論涉及雙方共同利益的領域。有熟悉中美軍事關係的軍方學者對《環球時報》表示，若消息屬實，是對外釋放3點信息。

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軍方學者：對外釋放3大訊號

該學者表示，首先，這表明美方願意溝通的姿態，不願意中美僵局進一步失控。美國並不想發生軍事衝突，對美國來說這將是不可承受之重；美國對其在亞太地區的利益是堅決維護、不可動搖的，但和中國爆發軍事衝突也會破壞其利益。美國希望在遏制和圍堵中間形成平衡點，埃斯帕此次訪華若成行，所談的主要問題將是危機管控。

美國防長埃斯珀稱希望年底前訪問中國，討論涉及雙方共同利益的領域。

第二，這也證明中美軍方一直保持接觸和溝通，雙方也有管控危機的共同意願。美中之間存在戰略、貿易、軍事等各種競爭，但軍事競爭絕不能是失控，否則就會演變成軍事衝突，就是戰爭爆發。這位專家認為，雙方保持軍事接觸就是確保競爭底線在哪兒，確保底線不能失控。

第三，在當前局勢下，埃斯帕對外釋放願意來華訪問有試探意味，這種試探指的是民意和國際輿論的試探。

分析：靜觀其變　看是否煙霧彈

另一個匿名觀察人士則對《環球時報》表示，現在應該「讓子彈飛一會兒」，靜觀其變，看看美國後邊究竟還有什麼其他的牌要打。其次要聽其言、觀其行，觀察美國隨後在軍事領域上有什麼實際動作，才能判斷埃斯帕的信息是一個「煙霧彈」還是代表美國對華政策的新動向。

這位人士表示，據目前氛圍而言，埃斯帕近期訪華肯定是無法成行的，中方戰略上應按照自己的打法進行，不能完全跟着美國人跑，不一定他出招，中國就必須接招。

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責任編輯：彭文彌

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