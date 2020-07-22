【中美角力】中美外交衝突升級 在離岸人民幣雙雙貶破7關

因美國突然要求中國關閉駐休斯頓總領館，引發中美外交可能加劇衝突擔憂，在岸、離岸人民幣兌美元雙雙急跌，均貶破7關口。

在岸人民幣（CNY）兌美元日內由升轉跌，短時間內大跌逾350點，收報7.0059，較上日收市價6.9936下跌123點。

截至下午4時40分，離岸人民幣（CNH）兌美元報7.0083，下跌404點子。

路透社引述分析人士認為，需關注中國後續的措施，在美元偏弱背景下，人民幣仍可能在事件平息後轉強。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，美國的突然舉動促使市場了結人民幣多頭頭寸，市場將繼續評估兩國後續可能採取的行動。

美國要求中國在72小時內關閉休斯頓總領館，中國外交部表示，此次美方單方面限時關閉休斯敦總領館，是美對華採取的前所未有的升級行動；中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則中方必將作出正當和必要反應。

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責任編輯：蒯宇澄

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