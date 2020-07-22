【中美角力】中國重啟接回在美留學生行動 外交部批美恐嚇留學人員

中國駐美大使館網站昨日發布通知，將就派臨時航班，接回在美「處境困難」的部分留學人員，並就此摸底調查。在新冠肺炎疫情下，這是中方相隔一個半月後，再啟動接回在美留學生的行動。

崔天凱：留學生在美安全受威脅

中國駐美大使崔天凱昨日受訪時稱，中國在美留學生總數超過40萬，已結束學業或簽證到期急需回國的留學生有幾萬人。又提到留學生在美安全受到威脅，美方有些部門粗暴對待他們，使領館要保證其安全。

另外，中國外交部發言人汪文斌今日回應美方突然要求中方關閉駐休斯敦總領館時，亦提到美國政府對中國在美留學人員進行恐嚇、盤查，沒收個人電子設備，甚至是無端拘押。

▲ 據報中國在美留學生總數超過40萬。

據中方發表，中方在4月11日至6月5日開通專門面向全美留學生兩輪共32架次臨時航班，總計接回在美留學生約7000人。崔天凱表示，這與有回國需求的留學生總數相比，還有很大的差距。

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駐美使館稱，考慮到美國仍有部分留學人員確有困難、急需回國，經過與美方反覆協商，根據中國外交部部署，駐美使領館將繼續以派臨時航班方式，接在美處境困難的部分留學人員回國。而合資格人士是在美完成學業的中國籍留學人員、結束任期的孔子學院教師和志願者，同時其I-20表或DS-2019表已到期或即將到期。

面對美方政策充滿不確定性，留學生回國後擔心開學時回不了美國，崔天凱建議已經回國的留學生與學校、特別是國際學生辦公室保持密切聯繫，隨時關注美方在政策上有哪些調整、學校有哪些措施、準備如何安排秋季學期課程，再決定下一步怎麼走。

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