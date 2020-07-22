【中美角力】中國擬下令關閉美國駐武漢總領事館　反制美方行動

中美角力升級，美國突要求中方在72小時內關閉駐休斯敦總領事館，中方強烈反彈、並暗示可能報復。路透社引述消息報道，中國正考慮下令關閉美國駐武漢總領事館，以作對等制。

路透社引述一名直接了解此事的人士說，美國要求中國關閉其駐休斯敦總領事館後，中國正在考慮下令關閉美國駐武漢的領事館。美國駐中國大使館沒有立即回應置評請求。

中國外交部發言人 強烈譴責美方舉動

中國外交部沒有立即回應路透社的查詢，但在周三早些時候的一次新聞發布會上警告說，可能會對美國的決定進行報復。

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中國外交部發言人汪文斌周三在記者會上表示，7月21日，美方突然要求中方關閉駐休斯敦總領館，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。中方予以強烈譴責。

「是誰在干涉別國內政 事實一目了然」

汪文斌指，一段時間以來，美國政府不斷向中方甩鍋推責，對中國進行污名化攻擊，無端攻擊中國的社會制度，無理刁難中國駐美外交領事人員，對中國在美留學人員進行恐嚇、盤查，沒收個人電子設備，甚至是無端拘押。此次美方單方面限時關閉中國駐休斯敦總領館，是美對華採取的前所未有的升級行動。

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他提到，美方去年10月和今年6月兩次對中國駐美外交人員無端設限，多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品。由於近期美方肆意污名化和煽動仇視，中國駐美使館近期已經收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅。美駐華使館網站更是經常公然刊登攻擊中國的文章。「是誰在干涉別國內政，是誰在搞滲透、搞對抗，事實一目了然」。

他又說，美方聲稱美中關係不對等，這是美方的慣用藉口，毫無道理。事實上，單就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠遠多於中方。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。如果美方一意孤行，中方必將採取措施堅決應對。

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責任編輯：鄧國強

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