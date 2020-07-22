▲ 【中美角力】美國防長埃斯珀：美軍準備與中國對抗 加強印太部署

美國有再次積極推行印太戰略迹象。美國國務卿蓬佩奧訪問英國期間，表示美英需要澳洲、印度加入圍堵中國同一天，美國國防部長埃斯珀明言，美國正在印太地區加強部署，準備與中國發生潛在對抗。埃斯珀表示，美軍會優先發展高超音速武器和5G網絡，而美國亦會繼續向台灣出售武器。

埃斯珀（Mark Esper）周二（21日）以視象方式，向英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）演講，強調美軍要從備戰、加強與盟友夥伴關係，以及推動地區網絡化3方面推進印太戰略。

埃斯珀表示，美國會繼續向印太地區派遣艦艇，以對抗中國「擴張政策」。埃斯珀稱，美軍在華府亞太戰略中扮演重要角色：

「我們（美軍）不只會優先開發和部署高超音速武器、5G網絡、人工智能等改變遊戲規則的科技，我們亦正在印太地區投資於關鍵（軍事）平台，改變我們打仗的方式。」

（We're not only prioritizing the development and deployment of game-changing technologies such as hypersonic weapons, 5G and artificial intelligence, but we're also investing in platforms critical to the Indo-Pacific and transforming the way we fight.）

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不過，埃斯珀同時向中國釋出對話訊號。他形容，中國是充滿歷史、文化豐富的國家。「印太地區沒有國家希望與中國爆發衝突。」

埃斯珀指，美軍希望與中國建立具建設性、以結果為導向的防務關係，開通溝通渠道並降低風險。他稱自己曾多次與中國防長魏鳳和對話，自己希望在今年內首次以美國防長身份到訪中國，以就中美共同利益擴展合作，並建立危機溝通機制。

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