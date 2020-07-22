【中美角力】美證實要關中國駐休斯敦總領館 以保護知識產權及個人信息

中美緊張升級！美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）周三（22日）證實，美方已要求關閉中國駐休斯頓總領館，旨在保護美國知識產權和美國的個人信息。

她在聲明提到，根據《維也納公約》規定，外交官須尊重當地法律和法規，並有義務不干涉該國的內政。

聲明中稱，美國不會容忍中國侵犯美國的主權，和恐嚇美國人民，就如美國不會容忍中國的不公平貿易行為、盜竊美國工作及其他不良行為。總統特朗普堅持美中關係的公正與互惠。

中國外交部稍早證實美方突然要求關閉中國駐休斯敦總領事館，批評美方單方面發起政治挑釁，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理；並敦促美方立即撤銷決定，否則中方必將作出正當和必要反應。

【中美角力】美要求中國駐休斯敦總領館72小時內關閉 中方稱將作出必要反應

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談網攻竊密 京批美賊喊捉賊

值得注意，近期中美關係惡化，美國司法部剛起訴兩名中國公民， 指其盜竊了高科技公司的大量數據，並企圖盜竊新冠病毒疫苗機密。起訴書稱，被 起訴34歲的李曉宇（Li Xiaoyu，音譯）與33歲的董家智（Dong Jiazhi，音譯）， 受僱於中國國家安全部，隸屬廣東的國安部門 。

中國外交部發言人 汪文斌今日表示，中國政府是網絡安全的堅定維護者，一貫反對並打擊網絡攻擊犯罪， 要求美方立即停止在網絡安全問題上對中方的污衊抹黑。又稱美媒披露美國黑客正根據政府授權，擴大網絡竊密範圍，指美國無端指責別國網絡攻擊，是典型的賊喊捉賊，批評美方做法極易引發國家間戰略誤判，引發嚴重後果，造成比網絡竊密更大的危害。強調 網絡空間不應該成為新的戰場，謀求網絡霸權最終只會搬起石頭砸自己的腳。

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