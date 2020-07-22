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【中美角力】蓬佩奧單獨會晤羅冠聰  「這是美卿親手敲定」

國情動向 17:53 2020/07/22

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現時身處英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰，　當地時間21日下午於倫敦一間酒店，與訪英的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）單獨會晤。羅冠聰表示，雙方會晤超過20分鐘，席間談及北京近年治港策略、以及未來國際對華政策的分析。

他也強調，北京近期似乎有意以一些理由取消香港立法會候選人資格（DQ），一旦DQ發生的話，呼籲國際社會能夠採取強硬立場回應。

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羅冠聰於香港時間22日下午1時46分上傳兩人會晤的照片，並發文作上述表示。他並表示，從蓬佩奧幕僚口中得知，這次會面是由蓬佩奧本人親手敲定。

蓬佩奧與羅見面逾20分鐘

羅冠聰表示，時值英國禁用華為、終止與香港的引渡協議、蓬佩奧訪問英國之際，這次會面內容當然包括「港區國安法」壓境下的香港目前局勢，以及北京近年治港策略以及未來國際對中政策的分析。

他說，這次會面跟過往與美國政府代表會談不同，是罕見地「一對一」會面超過20分鐘。更重要的是，他從蓬佩奧幕僚口中得知，這次會面是由蓬佩奧本人親手敲定，無考慮中方或出手反制，突顯美方對中國相對堅定的立場。

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羅冠聰說，經歷泛民初選，北京一旦DQ一些參選人的話，以國際任何一個地方標準而言，都是挑戰民主價值，呼籲國際社會能夠採取強硬立場回應。

他也提到，雙方在席間交換了一些對北京施政的想法，以及未來國際社會如何重塑對華政策。

蓬佩奧與彭定康會晤後  即見羅

羅冠聰形容，這是一次非常具建設性以及深入的交流，他也坦率地表達了一些在「國安法」下被迫離開香港的個人感受和想法。他並期望未來能夠繼續與美國政界人士有更多交流。

有媒體指，蓬佩奧是在與前港督彭定康（Chris Patten）會晤後，緊接與羅冠聰見面。

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責任編輯：鄧國強

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