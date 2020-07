▲ 【中美角力】中國駐美使館7月20日接「詐彈」恐嚇電話

中美關係緊張白熱化、美國下令關閉中國休斯敦總領事館之際,內地媒體報道,中國駐美國大使館本月20日曾接獲炸彈恐嚇電話。據了解,館方事後沒有找到真正炸彈,相信事件只是「詐彈」恐嚇。

澎湃新聞今天報道,從權威人士處獨家獲悉,美國東部時間7月20日,中國駐美國大使館簽證處連續接到來自一個未知號碼的騷擾電話。來電人爲男性,說英文,他反覆撥打並在工作人員接聽後掛斷電話。最後一次電話接通後,對方開口詢問「是不是中國大使館簽證辦公室?(Chinese Embassy Visa Office?)」在得到肯定答覆後,他說道,「你知道你們大廳裏有什麽嗎?(Do You Know What’s in Your Lobby?)」隨後,該男子模仿了一聲爆炸的聲音,掛斷了電話。

7月22日,外交部發言人汪文斌在例行記者會上回應美方要求關閉中國駐休斯敦總領館一事時稱,「去年10月和今年6月兩次對中國駐美外交人員無端設限,多次私自開拆中方的外交郵袋,查扣中方的公務用品。由於近期美方肆意污名化和煽動仇視,中國駐美使館近期已經收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅」。

據上述權威人士透露,中國駐美使館曾在今年的3月21日收到過死亡威脅郵件,近期收到的手寫、打印的惡意辱罵攻擊信件也急劇增加,內容涉及攻擊中國共産黨、新冠病毒等等。對此,中國駐美使領館已相應加強安保措施。

對此,澎湃引述分析人士認爲,這一系列情況與近期一些美國政客肆無忌憚攻擊抹黑中國、誤導操縱民意、煽動反華情緒的錯誤做法直接相關。

美國國務卿蓬佩奧對英國訪問期間,他也在人權、新冠疫情等問題上批評中國。

此前,國務委員兼外交部長王毅7月9日在中美智庫媒體論壇上談及中美關係時指出,中美關係面臨建交以來最嚴重的挑戰;美方一些人出於意識形態偏見,正不遺餘力把中國渲染成對手甚至敵人。美方應構建更爲客觀冷靜的對華認知,制定更爲理性務實的對華政策。

